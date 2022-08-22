На экраны выходит приквел "Игры престолов": главное о сериале "Дом Дракона"

Кажется, что и Джордж Р. Р. Мартин вполне доволен тем, что получилось. На своем официальном сайте он пишет: "Я уже посмотрел все десять серий (хотя и в черновом варианте), мне очень понравилось то, что я увидел. Райан, Мигель, актеры и команда проделали великолепную работу. Там есть все, что я надеялся увидеть: мрачность, мощь, сложные и очень реалистичные персонажи, которых воплощают поистине удивительные актеры".

"Дом Дракона" Фото: Publicitātes foto

В сериале будет 17 драконов

На этот раз в сериале можно будет увидеть не трех, а целых 17 огнедышащих драконов. Они есть у обеих сторон конфликта, и их огонь безжалостно используется против родственников и бывших друзей. При этом гражданская война в Вестеросе войдет в историю под романтичным названием "Танец Драконов".

Продолжительность первого эпизода - всего 18 минут. За это время мы познакомимся с главными героями, а Деймон Таргариен даже покажет, на что он способен.

Показ "Дома Дракона" начался 21 августа на каналах HBO и HBO-Max.

Галерея: съемки сериала "Дом Дракона"