Болдуин потерял уже пять контрактов из-за инцидента на съемках фильма "Ржавчина"

"Буквально вчера меня уволили еще с одной работы. Все уже было готово, я должен был начать сниматься, осталось только сесть в самолет. Несколько месяцев я общался с этими ребятами, и вот вчера они говорят, что не хотят видеть меня в своем фильме из-за того, что случилось", - сказал актер CNN.

Алек Болдуин признался, что он уже ушел бы из киноиндустрии, если бы не его жена Хилария, которая ждет от него седьмого ребенка. Он хотел бы закончить работу над фильмом "Ржавчина", посвятив его Галине Хатчинс, и перечислить вырученные средства ее сыну.

Болдуин боится за свою жизнь после того, как бывший президент США Дональд Трамп публично заявил, что, по его мнению, актер застрелил Хатчинс намеренно.

Как сообщалось, во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико были застрелены два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Хатчинс на вертолете была доставлена в университетскую больницу Нью-Мексико, но скончалась от полученных травм. Джоэла Соузу доставили в другую больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь.