Тодоренко о совместных родах с мужем: "Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней"

Примечательно, что во время родов присутствовал не только муж Тодоренко, но и ее трехлетний сын.

Но про парные роды Регина думала еще во первой беременности. Правда тогда муж отреагировал на предложение крайне резко. По ее словам он боялся, что больше не сможет относиться к ней так, как раньше.

"2018й год. Он наотрез отказывался присутствовать на родах. - Где я, а где роды???? наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас, зачем вообще мне это видеть????", - предает она реакцию мужа.

Прошло четыре года, и когда Регина готовилась стать мамой во второй раз, певец уже не раздумывал по поводу партнерских родов.

"4 года спустя … Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй - обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; 2 раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)!", - делится воспоминаниями телеведущая.

Как именно Регина переубедила мужа, она не уточняет, но призналась, что для нее моральная поддержка близкого в роддоме просто необходима: "мне просто необходимо ощущать его сильное плечо в такие ответственные для всей семьи моменты! С ним мне безопасно! Мы - команда!".

Она заметила, что она "из тех женщин, которые считают, если вместе планировали детей, давай вместе пройдем этот путь от начала до конца!".

Как видно сейчас у пары все замечательно и муж радует Регину завтраком.

Ранее RUS TVNET рассказывал о том, что у пары родился сын.