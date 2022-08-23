В середине июле телеведущая Регина Тодоренко и экс-солист группы Smash!! Влад Топалов во второй раз стали родителями: у пары родился мальчик, которого назвали Мирослав.
Тодоренко о совместных родах с мужем: "Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней"
Примечательно, что во время родов присутствовал не только муж Тодоренко, но и ее трехлетний сын.
Но про парные роды Регина думала еще во первой беременности. Правда тогда муж отреагировал на предложение крайне резко. По ее словам он боялся, что больше не сможет относиться к ней так, как раньше.
"2018й год. Он наотрез отказывался присутствовать на родах.
- Где я, а где роды???? наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас, зачем вообще мне это видеть????", - предает она реакцию мужа.
Прошло четыре года, и когда Регина готовилась стать мамой во второй раз, певец уже не раздумывал по поводу партнерских родов.
"4 года спустя … Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй - обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; 2 раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)!", - делится воспоминаниями телеведущая.
Как именно Регина переубедила мужа, она не уточняет, но призналась, что для нее моральная поддержка близкого в роддоме просто необходима: "мне просто необходимо ощущать его сильное плечо в такие ответственные для всей семьи моменты! С ним мне безопасно! Мы - команда!".
Она заметила, что она "из тех женщин, которые считают, если вместе планировали детей, давай вместе пройдем этот путь от начала до конца!".
Как видно сейчас у пары все замечательно и муж радует Регину завтраком.
Ранее RUS TVNET рассказывал о том, что у пары родился сын.
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