Понятные выборы ⟩ Что обещают "Консервативные"

В 2018 году - ни слова о просто дорогах. В 2022-м - обещание перестроить Рижскую окружную дорогу.

Заметим на полях, что, возможно, это связано с тем, что "Консервативным" достался пост министра сообщения. Это одно из 5 министерств, которое они в своей прошлой программе обещали сократить, но как-то не получилось.

Министр сообщения Талис Линкайтс Фото: Evija Trifanova/LETA

Но продолжим.

Например. В 2018 году "Консервативные" совсем не говорили об IT-специалистах. Зато "Согласие" пообещало за 4 года подготовить таковых аж сразу 3000 человек. И вот в 2022 году "Консервативные" уже обещают подготовить 5000 IT-специалистов.

В 2018 году об армии - только общие слова. В 2022-м - увеличение контингента втрое!

В 2018 году "зеленая" энергия и АЭС не упоминаются совсем. В 2022-м - первый же пункт программы.

И я могу так продолжать очень долго. Но факты упрямо говорят о том, что "Консервативные" сами не очень четко понимают свою политическую ориентацию.

А это ты ловко придумал

Первая же фраза программы "Консервативных" ставит в тупик. "За 10 лет будем среди 10 самых развитых стран Евросоюза".

Я промолчу про бессмысленность обещаний на 10-летний срок, когда Сейм избирается на 4 года.

Но что такое "10 самых развитых стран Евросоюза"? Развитых в чем? ВВП? Уровень счастья? Продолжительность жизни? Человеческое развитие?