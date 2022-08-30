Понятные выборы ⟩ Что обещают "Консервативные"

Столь же легко можно обещать вещи, которые уже выполняются, как, например, переход на латышский язык образования или снос памятников оккупации - это процессы, которые уже запущены и будут остановлены, только если к власти придет коалиция "Согласия" и Русского союза Латвии.
Каким-то невероятным образом любой пункт программы "Консервативных" обрастает вопросами, стоит о нем подумать хотя бы минуту.
"Углубление международных отношений с США, Великобританией, странами Балтии и Украиной". А чем провинились страны Евросоюза, что аж Великобритания выделена, а они - нет?
"Устраним насилие против женщин и в семье". Звучит классно. Что там по ратификации Стамбульской конвенции?
"План возрождения регионов". Ух ты, это важная тема. А план есть или он обязательно будет, надо только подождать?
"Ясные, измеримые критерии эффективности работы KNAB и Совета по конкуренции". Так глава "Консервативных" Янис Борданс все эти четыре года был министром юстиции. Что мешало их разработать за это время?
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На сайте "Консервативных" нет их программы, но есть вкладка "Идеология". И четвертый пункт гласит, что, по мнению "Консервативных", брак может быть только между мужчиной и женщиной. Но при этом "Консервативные" выступили за законопроект о партнерских отношениях.
Понятно, что юридически это разные вещи, но я могу понять, почему сторонники традиционных ценностей были разочарованы. И в итоге, судя по всему, переметнулись в стан Национального объединения.
В "левую" сторону "Консервативные" тоже не могут уйти. Слишком резкие изменения, да и там уже плотно сидят "Прогрессивные" и "Для развития/За!".
А центристскую позицию уверенно заняло "Новое Единство", которое находятся среди лидеров предвыборных опросов.
Вот и выходит, что на политическом горизонте "Консервативные" потеряли свое место, а нового так и не нашли. Возможно, еще четыре года в парламенте могли бы им помочь переформатироваться, но получат ли они их - большой вопрос.
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