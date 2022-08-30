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Понятные выборы ⟩ Что обещают "Консервативные"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Что обещают "Консервативные"
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Представители партии "Консервативные": депутат Сейма Юрис Ранцанс, канцлер партии Санта Сухака, министр образования и науки Анита Муйжниеце, депутат Сейма Кришьянис Фелдманис и глава партии, министр юстиции Янис Борданс.
Представители партии "Консервативные": депутат Сейма Юрис Ранцанс, канцлер партии Санта Сухака, министр образования и науки Анита Муйжниеце, депутат Сейма Кришьянис Фелдманис и глава партии, министр юстиции Янис Борданс. Фото: Paula Čurkste/LETA

В английском языке есть выражение Throw it against the wall and see what sticks ("Брось это в стену и посмотри, что прилипнет"). Эта идиома используется, когда человек не знает, что ему делать, и делает все подряд, надеясь, что что-нибудь сработает.

Судя по всему, этим и занимаются "Консервативные". Помимо стандартных популистских обещаний повысить все выплаты и снизить все расходы, они также обращаются напрямую к очень разным группам граждан: борцам с оккупацией ("снесем памятники"), "зеленым" ("солнечная и ветряная энергия"), сотрудникам служб безопасности ("повысим зарплаты полицейским"), женщинам ("насилия не будет"), прогрессивным горожанам ("построим велодорожки") и так далее.

В итоге они прописывают настолько сиропную картину прекрасной Латвии будущего, что даже некоторые партии-однодневки позавидуют.

Историю "Консервативных" и выполнение ими обещаний четырехлетней давности я достаточно подробно описал в своей предыдущей статье об этой партии.

Предвыборные рейтинги показывают, что у "Консервативных" нет 100-процентной уверенности в том, что они пройдут в 14-й Сейм, в отличие от их партнеров по коалиции. Повлияла ли эта неуверенность на программу? Давайте посмотрим.

Полная версия, как водится, здесь. А ниже - краткая.

  • Избавиться от энергозависимости от России;
  • Повысить производство солнечной и ветряной энергии в 50 раз;
  • За 4 года удвоим финансирование науки и высшего образования;
  • За 5 лет утроим число солдат, включая земессаргов и резерв - до 50 тысяч;
  • Быстрый и систематический снос памятников оккупации;
  • Минимальная зарплата, необлагаемый минимум и средняя пенсия вырастут до 750 евро;
  • Удвоим пособие за ребенка;
  • Прирост бюджета на закупку лекарств на 10%;
  • Устраним насилие против женщин и в семье;
  • Укрепим железную дорогу как позвоночник сообщения;
  • За 4 года привлечем 5000 IT-специалистов;
  • В сфере э-управления и открытых данных Латвия будет в топ-3 стран Европы.

Реализм переоценен

Давайте пройдемся по некоторым конкретным предложениям.

Латвии понадобилось четыре года, чтобы повысить минимальную зарплату в 430 евро на 70 евро - до 500. И теперь "Консервативные" хотят за те же четыре года повысить ее еще на 250 евро? В разгар энергокризиса? 

Туда же и обещание повысить среднюю пенсию до 750 евро. В первом квартале 2022 года средняя пенсия в Латвии была 433 евро. Получается, "Консервативные" обещают рост средней пенсии на 73% за 4 года. За предыдущие 4 года средняя пенсия выросла на 30% (в 2018 году средняя пенсия была 332,57 евро). Такое обещание назвала бы нереалистичным даже зубная фея на единороге.

Про повышение солнечной и ветряной энергии - отдельная история. Я еще в статье о "Для развития/За!" писал о том, что их идея повысить мощность "зеленой" энергии до 1000 МВт за три года балансирует на грани реалистичности.

Проблема в том, что повышение до 1000 МВт - это повышение получаемой солнечной и ветряной энергии прямо сейчас в 3 раза. А "Консервативные" обещают рост в 50-кратном размере!

Поворот оверштаг

В погоне за всеми избирателями сразу "Консервативные", судя по всему, позабыли о том, что обещали в прошлый раз. Нет, какие-то вещи сохранились - вроде пособий и зарплат. Но очень многое выглядит как подыгрывание политической конъюнктуре.

Пробегусь быстро. В 2018 году - ни слова о велодорожках. В 2022-м - обещание обустроить целую их сеть.

В 2018 году - о железной дороге говорится только в контексте уменьшения бюджета на электрификацию. В 2022-м - железная дорога уже называется "позвоночником общественного транспорта".

В 2018 году - ни слова о просто дорогах. В 2022-м - обещание перестроить Рижскую окружную дорогу.

Заметим на полях, что, возможно, это связано с тем, что "Консервативным" достался пост министра сообщения. Это одно из 5 министерств, которое они в своей прошлой программе обещали сократить, но как-то не получилось.

Министр сообщения Талис Линкайтс
Министр сообщения Талис Линкайтс Фото: Evija Trifanova/LETA

Но продолжим. 

Например. В 2018 году "Консервативные" совсем не говорили об IT-специалистах. Зато "Согласие" пообещало за 4 года подготовить таковых аж сразу 3000 человек. И вот в 2022 году "Консервативные" уже обещают подготовить 5000 IT-специалистов.

В 2018 году об армии - только общие слова. В 2022-м - увеличение контингента втрое!

В 2018 году "зеленая" энергия и АЭС не упоминаются совсем. В 2022-м - первый же пункт программы.

И я могу так продолжать очень долго. Но факты упрямо говорят о том, что "Консервативные" сами не очень четко понимают свою политическую ориентацию.

А это ты ловко придумал

Первая же фраза программы "Консервативных" ставит в тупик. "За 10 лет будем среди 10 самых развитых стран Евросоюза".

Я промолчу про бессмысленность обещаний на 10-летний срок, когда Сейм избирается на 4 года.

Но что такое "10 самых развитых стран Евросоюза"? Развитых в чем? ВВП? Уровень счастья? Продолжительность жизни? Человеческое развитие?

Но любовь к соревнованиям не закачивается в первом абзаце. Ниже видим: "В сфере э-управления и открытых данных Латвия будет в топ-3 стран Европы". Как именно определяются лидеры в сфере открытых данных - непонятно. Но это и неважно, главное - быть в топ-3. Или топ-5. Или топ-10. В общем, главное - быть в топе.

Столь же легко можно обещать вещи, которые уже выполняются, как, например, переход на латышский язык образования или снос памятников оккупации - это процессы, которые уже запущены и будут остановлены, только если к власти придет коалиция "Согласия" и Русского союза Латвии.

Каким-то невероятным образом любой пункт программы "Консервативных" обрастает вопросами, стоит о нем подумать хотя бы минуту.

"Углубление международных отношений с США, Великобританией, странами Балтии и Украиной". А чем провинились страны Евросоюза, что аж Великобритания выделена, а они - нет?

"Устраним насилие против женщин и в семье". Звучит классно. Что там по ратификации Стамбульской конвенции?

"План возрождения регионов". Ух ты, это важная тема. А план есть или он обязательно будет, надо только подождать?

"Ясные, измеримые критерии эффективности работы KNAB и Совета по конкуренции". Так глава "Консервативных" Янис Борданс все эти четыре года был министром юстиции. Что мешало их разработать за это время?

***

На сайте "Консервативных" нет их программы, но есть вкладка "Идеология". И четвертый пункт гласит, что, по мнению "Консервативных", брак может быть только между мужчиной и женщиной. Но при этом "Консервативные" выступили за законопроект о партнерских отношениях.

Понятно, что юридически это разные вещи, но я могу понять, почему сторонники традиционных ценностей были разочарованы. И в итоге, судя по всему, переметнулись в стан Национального объединения.

В "левую" сторону "Консервативные" тоже не могут уйти. Слишком резкие изменения, да и там уже плотно сидят "Прогрессивные" и "Для развития/За!".

А центристскую позицию уверенно заняло "Новое Единство", которое находятся среди лидеров предвыборных опросов.

Вот и выходит, что на политическом горизонте "Консервативные" потеряли свое место, а нового так и не нашли. Возможно, еще четыре года в парламенте могли бы им помочь переформатироваться, но получат ли они их - большой вопрос.

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