В Пурвциемсе очень пьяная женщина протаранила припаркованные машины

В автомобильной пробке, возникшей в поздний вечерний час, виновна 36-летняя женщина.

"Не было звука торможения, смотрю - женщина убегает. Оделся, выхожу, смотрю, женщину уже тащат обратно", - рассказал очевидец происшествия.

Уже сейчас ясно, что ее потери можно оценить минимум в несколько тысяч евро, которые уйдут на штрафы и ремонт чужих машин, не говоря уже о дальнейшем судопроизводстве.

Стражи порядка выяснили, что за рулем Volkswagen была женщина 1986 года рождения, она управляла автомобилем, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (более трех промилле) и без водительских прав.

По факту ДТП Госполиция начала административный процесс, в свою очередь за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав начат уголовный процесс.

Судя по всему, в распоряжении полиции есть вся необходимая информация по поводу произошедшего на улице Ницгалес, так как у вечернего инцидента было много свидетелей, предоставивших стражам порядка важную информацию.

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