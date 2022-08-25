Видео ⟩ "Сам ты ватник!": представитель РСЛ Митрофанов "взорвался" на заседании Рижской думы

Юревиц во время своего выступления с трибуны назвал РСЛ "союзом ватников", что сильно разозлило Митрофанова.

Представитель РСЛ поднялся на ноги и начал кричать на Юревица, указывая, что тот "сам ватник". Митрофанов повторил эту фразу несколько раз.

Кроме того, политик попросил Юревица "заткнуться и закрыть рот".

Юривиц выступал с трибуны, чтобы выразить свое мнение по поводу демонтажа памятника на Румбуле.

Mūsu Rīgas domes jaunais kolēģis @EdmundsJurevics skaidri un gaiši pateica, lai neviens nedomā draudēt Latvijai ar “specoperācijas” paplašināšanu par to, ka atbrīvojamies no okupekļiem! LKS, protams šausmīgi satrakojās. Kas vainīgs, tas bailīgs? pic.twitter.com/r6hlQ1C04K — Edgars Ikstens (@IkstensEdgars) August 24, 2022

Известно, что в среду, 23 августа, Рижская дума доверила демонтаж памятника советской армии на Румбуле Рижскому агентству памятников.

Упомянутый памятник включен в утвержденный Кабинетом министров список советских памятников, которые необходимо демонтировать до 15 ноября. Он находится на улице Локомотивес, 163, в районе улицы Маскавас.

Против этого законопроекта выступал депутат от РСЛ Владимир Бузаев, который продемонстрировал фотографию упомянутого объекта, указав, что он приведен в порядок и добровольцы его отреставрировали. В связи с этим демонтаж был бы плевком в лицо этим людям.

Бузаев предложил перенести памятник на территорию мемориала в Румбульском лесу, посвященного жертвам Холокоста Второй мировой войны. Дума это предложение не поддержала.

В свою очередь представитель "Согласия" Константин Чекушин отметил, что история такая, какая есть, и снос памятника не улучшит ситуацию в стране и в Риге.