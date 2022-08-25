В среду, 24 августа, во время заседания Рижской думы между советником заместителя председателя Эдмундом Юревицем и представителем Русского союза Латвии (РСЛ) Мирославом Митрофановым возникла перепалка.
Видео ⟩ "Сам ты ватник!": представитель РСЛ Митрофанов "взорвался" на заседании Рижской думы
Юревиц во время своего выступления с трибуны назвал РСЛ "союзом ватников", что сильно разозлило Митрофанова.
Представитель РСЛ поднялся на ноги и начал кричать на Юревица, указывая, что тот "сам ватник". Митрофанов повторил эту фразу несколько раз.
Кроме того, политик попросил Юревица "заткнуться и закрыть рот".
Юривиц выступал с трибуны, чтобы выразить свое мнение по поводу демонтажа памятника на Румбуле.
Mūsu Rīgas domes jaunais kolēģis @EdmundsJurevics skaidri un gaiši pateica, lai neviens nedomā draudēt Latvijai ar “specoperācijas” paplašināšanu par to, ka atbrīvojamies no okupekļiem! LKS, protams šausmīgi satrakojās. Kas vainīgs, tas bailīgs? pic.twitter.com/r6hlQ1C04K— Edgars Ikstens (@IkstensEdgars) August 24, 2022
Известно, что в среду, 23 августа, Рижская дума доверила демонтаж памятника советской армии на Румбуле Рижскому агентству памятников.
Упомянутый памятник включен в утвержденный Кабинетом министров список советских памятников, которые необходимо демонтировать до 15 ноября. Он находится на улице Локомотивес, 163, в районе улицы Маскавас.
Против этого законопроекта выступал депутат от РСЛ Владимир Бузаев, который продемонстрировал фотографию упомянутого объекта, указав, что он приведен в порядок и добровольцы его отреставрировали. В связи с этим демонтаж был бы плевком в лицо этим людям.
Бузаев предложил перенести памятник на территорию мемориала в Румбульском лесу, посвященного жертвам Холокоста Второй мировой войны. Дума это предложение не поддержала.
В свою очередь представитель "Согласия" Константин Чекушин отметил, что история такая, какая есть, и снос памятника не улучшит ситуацию в стране и в Риге.
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