Умер актер из сериала "Интерны" Максим Пинскер

"[Умер] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве", - сказала она.

Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, которое должно состояться 25 августа.

Пинскер родился в 1964 году в Москве. В 1992-м он окончил Школу-студию МХАТ, после служил в Театре Маяковского.

В фильмографии актера более восьми десятков фильмов и сериалов. Он наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", "Возмездие", "Молодые и злые", фильмах "Дурак", "Тяжеловес", "Удача напрокат", "Родные" и других.

Помимо съемок в кино, он занимался озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах.