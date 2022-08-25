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Вике-Фрейберга: так называемый памятник Победы всегда был позорным столбом

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Вике-Фрейберга: так называемый памятник Победы всегда был позорным столбом
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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Фото: Ieva Leiniša/LETA

"В моих глазах так называемый памятник Победы всегда был как позорный столб времен барщины", - отметила в комментарии Латвийскому телевидению экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.

"Этот столб не перестает изо дня в день напоминать изнасилованному народу о длительной оккупации иностранной державой и обо всех деяниях и унижениях, которые ей сопутствовали", - заявила экс-президент.

Напомним, сегодня, 25 августа, в парке Победы начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.

С понедельника, 22 августа, снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим. 

Демонтаж комплекса памятников идет очень быстро, Рижская дума заранее не оглашает этапы сноса.

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