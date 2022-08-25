Дидрихсоне публично не раскрывает, где производится одежда из ее магазина

На вопрос журнала Santa, какую одежду продает Дидрихсоне, а также где она производится, инфлюенсер ответила уклончиво.

"Об этом не буду говорить публично. Производитель указан на каждом предмете одежды, его не скрывают, и если покупатель заинтересован, он может написать нам и спросить. Скажу только, что продаю то, что ношу сама. Мне нравится каждый предмет одежды, который я выбрала для магазина - одежда либо очень красивой расцветки, либо очень хорошего кроя", - сказала Дидрихсоне в интервью.

Напомним, ранее Дидрихсоне комментировала обвинения в том, что продаваемая ею одежда заказывается в популярном китайском интернет-магазине.

"Если бы я жила дома, в однокомнатной квартире, и мне было бы все равно, чем я торгую - меня никто не видит и не слышит, - тогда да, я могу продавать все равно что. У меня огромное предприятие! Мне кажется, что стыдно продавать с AliExpress! Единственное, что оттуда пришло ко мне - серьги, которые порвались на первой фотосессии!".

Дидрихсоне также указала, что заказывать вещи с AliExpress и продавать их дальше - нелегально, к тому же выйдет все это дорого. Она заявила, что одежду ездит закупать на оптовые базы: "Мы едем, смотрим, оцениваем, и это очень кропотливый и долгий процесс".