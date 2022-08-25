Два года назад широкий резонанс получил магазин Butterfly инфлюенсера и торговца одеждой Элины Дидрихсоне, ассортимент которого сравнили с ассортиментом популярного китайского интернет-магазина. Дидрихсоне до сих пор избегает публичного обсуждения того, где производится одежда, которую она продает.
Дидрихсоне публично не раскрывает, где производится одежда из ее магазина
На вопрос журнала Santa, какую одежду продает Дидрихсоне, а также где она производится, инфлюенсер ответила уклончиво.
"Об этом не буду говорить публично. Производитель указан на каждом предмете одежды, его не скрывают, и если покупатель заинтересован, он может написать нам и спросить. Скажу только, что продаю то, что ношу сама. Мне нравится каждый предмет одежды, который я выбрала для магазина - одежда либо очень красивой расцветки, либо очень хорошего кроя", - сказала Дидрихсоне в интервью.
Напомним, ранее Дидрихсоне комментировала обвинения в том, что продаваемая ею одежда заказывается в популярном китайском интернет-магазине.
"Если бы я жила дома, в однокомнатной квартире, и мне было бы все равно, чем я торгую - меня никто не видит и не слышит, - тогда да, я могу продавать все равно что. У меня огромное предприятие! Мне кажется, что стыдно продавать с AliExpress! Единственное, что оттуда пришло ко мне - серьги, которые порвались на первой фотосессии!".
Дидрихсоне также указала, что заказывать вещи с AliExpress и продавать их дальше - нелегально, к тому же выйдет все это дорого. Она заявила, что одежду ездит закупать на оптовые базы: "Мы едем, смотрим, оцениваем, и это очень кропотливый и долгий процесс".
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