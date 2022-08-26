Предупреждают о пробках в направлении моря во второй половине дня

Чтобы избежать пробок и траты лишнего времени в пути, водителей призывают планировать поездки не в часы максимального движения. Интенсивное движение ожидается и на начальном этапе Лиепайского шоссе (А9) до поворота на Тукумс (Р98), по которому многие отправляются в направлении Курземского побережья и объезжают ремонтируемый участок Вентспилсского шоссе (А10). Водителей также призывают не совершать небезопасные обгоны и соблюдать правила дорожного движения.

Под влиянием жары на асфальтированных дорогах, находящихся в плохом техническом состоянии, а также в местах латания ям могут образоваться скользкие места. Особенно внимательными в таких условиях стоит быть мотоциклистам, поскольку им может мешать и песок, которым посыпают поплывшие участки.

В воскресенье, 28 августа, в Смилтене во время автомобильных соревнований с 8 до 18 часов будет закрыто движение у спорткомплекса на автодороге местного значения Смилтене - Мери - Лоберги (V244, 1-1,45 км). Объезд возможен по автодорогам Смилтене - Валка (Р24), Бломе - Бирзули - Палсмане (V243) и Мижи - Зелтини - Вецбилска (V246).

Строительные работы продолжаются почти на 60 этапах автодорог, там введены ограничения движения. Отправляясь в путь, стоит ознакомиться с картой строительных работ на сайте Latvijas Valsts ceļi и запланировать дополнительное время в пути, которое потребуется для преодоления ремонтируемых участков.