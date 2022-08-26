Во втором эпизоде нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты", посвященного грядущим выборам в Сейм, сошлись депутаты Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") и Валерий Агешин ("Согласие"). Разумеется, одним из главных камней преткновения стал снос памятника в Пардаугаве и празднование 9 мая.
"Тут нечего праздновать" против "Первый день без войны". "Новое Единство" и "Согласие" о 8 и 9 мая
В контексте сноса памятника в Пардаугаве во время дебатов была затронута тема того, как празднуется день окончания Второй мировой войны. И здесь политики не смогли сойтись во мнении.
Депутат Сейма от партии "Новое Единство" Андрей Юдин заявил, что в целом не очень понимает, что можно праздновать 8 или 9 мая.
"Когда я учился в школе, приходили ветераны и другой информации не было, я действительно считал, что благодаря советским войскам победили фашизм. Позже в университете моя первая курсовая работа была о репрессиях.
И я понял, что, в принципе, это просто один бесчеловечный режим победил другой бесчеловечный режим.
Я советую тем, кто хочет отметить этот день, делать это в кругу семьи. Можно зажечь свечу, поставить на подоконник. Понимаете, всего в этой войне погибло 100 миллионов человек, и эти цифры растут. Тут нечего праздновать. Тут нужно помнить и думать, что сделать, чтобы это не повторилось", - заявил Юдин.
"Если пропустить через сердце и подумать, что каждый человек - это человек и погибли миллионы, то не хочется танцевать. Ну, я не знаю, мне так кажется", - добавил он.
В ответ на это депутат Сейма от партии "Согласие" Валерий Агешин предложил новую схему празднования.
"Что касается 8 или 9 мая, то я убежден в том, что большинство людей чествуют павших воинов, а не каких-то там карателей. <...> Я предлагаю такую формулу. Я надеюсь, что она будет приемлема жителям нашей страны. Если 8 мая мы чествуем павших воинов, то 9 мая мы можем назвать первым днем без войны. А разве нет повода порадоваться тому, что наступил первый день без войны?" - сказал Агешин.
Юдин с такой формулировкой также не был согласен. По его мнению, это попытка продолжить восторгаться Советской армией.
"Можно и так упаковать... Я не согласен. Понимаете, тут нечего праздновать. <...> В советском рассказе это День Победы. В Латвии празднуют День Победы - кто-то кого-то победил. Советский Союз победил нацистскую Германию. Давайте в это же время в этом же месте сделаем праздник и будем называть его "первый день мира". Это попытка обойти. Я еще раз говорю, в этот день можно плакать, в этот день можно переживать, можно книгу про войну прочитать и углубиться. Сходите посмотрите латышские фильмы, например Melānijas hronikas. То есть для меня это не совсем про войну, а про ссылку.
Если после этого еще хочется веселиться и что-то отмечать, я не понимаю, я по-другому смотрю", - раскритиковал идею Юдин.
На вопрос о том, считает ли он 9 мая еще и днем последующей оккупации Латвии, Агешин не ответил.
"Латвия, к сожалению, пережила множество разных оккупаций. Я только не знаю, зачем мы сегодня об этом без конца напоминаем. Тем более что мой, скажем так, визави все время уклоняется от ответов на вопросы. Вопрос, на который не было получено ответа - как быть людям, чьи близкие лежат в братских могилах? Куда им прийти?" - спросил Агешин.
Юдин в ответ напомнил, что уже сказал, что предлагает всем отмечать конец войны дома, без громких празднований.
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