"Тут нечего праздновать" против "Первый день без войны". "Новое Единство" и "Согласие" о 8 и 9 мая

"Что касается 8 или 9 мая, то я убежден в том, что большинство людей чествуют павших воинов, а не каких-то там карателей. <...> Я предлагаю такую формулу. Я надеюсь, что она будет приемлема жителям нашей страны. Если 8 мая мы чествуем павших воинов, то 9 мая мы можем назвать первым днем без войны. А разве нет повода порадоваться тому, что наступил первый день без войны?" - сказал Агешин.

"Можно и так упаковать... Я не согласен. Понимаете, тут нечего праздновать. <...> В советском рассказе это День Победы. В Латвии празднуют День Победы - кто-то кого-то победил. Советский Союз победил нацистскую Германию. Давайте в это же время в этом же месте сделаем праздник и будем называть его "первый день мира". Это попытка обойти. Я еще раз говорю, в этот день можно плакать, в этот день можно переживать, можно книгу про войну прочитать и углубиться. Сходите посмотрите латышские фильмы, например Melānijas hronikas. То есть для меня это не совсем про войну, а про ссылку.