"Вы никогда не будете в коалиции", а "Вы не займете 1-е место": спор "Нового Единства" и "Согласия"

Представитель "Согласия" жестко на это отреагировал и обратился к голосующим.

"Тоже хочу вас огорчить, Андрей. "Новое Единство" не займет первое место на этих выборах. Не думайте. Уважаемые избиратели, приходите на выборы 1 октября. Потому что если вы не приходите - вы делегируете право голоса какому-то чужому дяде или тете; или если вы приходите и голосуете за некомпетентного человека, то не ждите потом от него компетентных решений. Приходите на выборы, голосуйте за компетентных людей", - заявил Агешин.

Андрей Юдин в свою очередь поднял и вопрос идеологического несходства партий.

"Есть вопросы, где мы можем эффективно сотрудничать. Но "Согласие" - левые в своих убеждениях. Партия, которая все время говорит - давайте снизим ВВП и увеличим пособия. Мы можем в других каких-то вопросах сотрудничать, но идеологически мы неблизки.

И плюс, извините, пожалуйста, но этот русский след - он всегда все-таки там имел место.

Мы приняли недавно декларацию о том, что Россия - это страна, поддерживающая терроризм, убивают людей гражданских. Да, "Согласие" не могло голосовать против, но они не могли голосовать за. То есть такая позиция, сидим на двух стульях. Один раз осудили, второй раз промолчали", - сказал Юдин.

Он уточнил, что сотрудничать партии могут, но по определенным вопросам и без включения "Согласия" в коалицию.

"Есть список вопросов, которые существуют, я назвал экономические, мы можем брать также идеологические. Так вот, если с Национальным объединением у нас есть вопросы, где мы имеем разный подход, но у нас есть и общие точки соприкосновения, то с "Согласием" таких точек очень мало. И мы можем эти вопросы решать каким образом? Депутаты "Согласия" работают в парламенте, есть руководители комиссии, заместители руководителей. Я всегда могу с господином Цилевичем или с господином Агешиным обсуждать вопросы. Но для этого не нужно создавать коалицию. Она невозможна. С "Согласием" коалиции не будет", - уверен Юдин.

Агешин раскритиковал такую позицию.

"Я считаю, что это селекция граждан Латвийской Республики - то, что сейчас мы с вами слышим, - на правильных и неправильных", - заявил депутат.

Юдин с этим не согласился.

"Это не селекция. Есть большинство, которое управляет страной. И надо понимать, что с такими идеологическими установками, как у "Согласия", у них большинства нет и не будет", - сказал он.

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