Во конце второго эпизода нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты" депутаты Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") и Валерий Агешин ("Согласие") обсудили, почему их партии не могут работать вместе, что вылилось в спор о шансах обеих политических сил на грядущих выборах, которые пройдут уже 1 октября.
"Вы никогда не будете в коалиции", а "Вы не займете 1-е место": спор "Нового Единства" и "Согласия"
На вопрос о том, сможет ли "Новое Единство" сотрудничать с "Согласием", Юдин ответил отрицательно, хотя и признал, что в отдельных вопросах партии могут работать сообща.
"Я не хочу обидеть членов партии, но все-таки исторически, на мой взгляд, это создавалось как русский проект. То есть, понятно, они говорят, что они социал-демократы, и да, они более левые, чем правые. В этом я могу согласиться. Но для многих людей голосование за "Согласие" было национальным вопросом.
Ко мне в "Максиме" подошел человек и спросил, почему я не в той партии. Я говорю: "Как не в той?". "Ну как, - ответил он. - Русские должны защищать русских".
Я больше работаю в уголовно-правовой сфере. То есть у меня нет никакой проблемы подойти к господину Агешину, рассказать о сути вопроса. И я не сомневаюсь, когда вопрос взвешен, не касается, скажем, наказания за язык или еще чего-то подобного, мы можем решить вопросы и поддержка будет правильной", - уверен он.
Депутат не считает, что когда-либо эта ситуация может измениться.
"Я думаю, что здесь не нужно выдвигать условия какие-то или строить "красные линии". Так исторически сложилось, что идеологически мы смотрим по-другому. Мы центристская партия. "Согласие" - оно более левое. Это опять же оппозиционный такой момент - снизим налоги и увеличим пособия. То есть у нас министр финансов, который говорит: "Вы знаете, налогов надо собрать побольше, нужно получить деньги, чтобы было что перераспределять".
Понимаете, когда подход - давайте всех сделаем счастливыми, снизим налоги и больше пособий - тяжело сотрудничать.
Вопрос не в том, что национальность какая-то, но так исторически было", - сказал Юдин.
Агешин же ответил, что, кроме двух партий, "Согласие" готово сотрудничать со всеми.
"Мы никогда не занимались черчением красных линий, потому что мы уважительно относимся ко всем гражданам Латвии. Но я не скрою, лично мне было бы очень трудно разговаривать с представителями Национального объединения и Новой консервативной партии, если они, конечно, туда пройдут, в чем я не уверен. Со всеми остальными... Почему мы не можем говорить по социально-экономическому блоку? Мы это делаем, с нами общаются, с нами разговаривают, к нам подходят, нам звонят представители коалиционных партий, когда между собой договориться не могут", - уверен депутат.
Юдин же попытался его разубедить.
"Знаете, надо иметь в виду, что с "Согласием" не хотят в первую очередь. Не они не хотят или у них есть позиция, а с ними не хотят. И я хочу огорчить избирателей "Согласия", но в 14-м Сейме они будут в оппозиции, они не будут в коалиции, и не надейтесь", - заявил депутат.
Представитель "Согласия" жестко на это отреагировал и обратился к голосующим.
"Тоже хочу вас огорчить, Андрей. "Новое Единство" не займет первое место на этих выборах. Не думайте. Уважаемые избиратели, приходите на выборы 1 октября. Потому что если вы не приходите - вы делегируете право голоса какому-то чужому дяде или тете; или если вы приходите и голосуете за некомпетентного человека, то не ждите потом от него компетентных решений. Приходите на выборы, голосуйте за компетентных людей", - заявил Агешин.
Андрей Юдин в свою очередь поднял и вопрос идеологического несходства партий.
"Есть вопросы, где мы можем эффективно сотрудничать. Но "Согласие" - левые в своих убеждениях. Партия, которая все время говорит - давайте снизим ВВП и увеличим пособия. Мы можем в других каких-то вопросах сотрудничать, но идеологически мы неблизки.
И плюс, извините, пожалуйста, но этот русский след - он всегда все-таки там имел место.
Мы приняли недавно декларацию о том, что Россия - это страна, поддерживающая терроризм, убивают людей гражданских. Да, "Согласие" не могло голосовать против, но они не могли голосовать за. То есть такая позиция, сидим на двух стульях. Один раз осудили, второй раз промолчали", - сказал Юдин.
Он уточнил, что сотрудничать партии могут, но по определенным вопросам и без включения "Согласия" в коалицию.
"Есть список вопросов, которые существуют, я назвал экономические, мы можем брать также идеологические. Так вот, если с Национальным объединением у нас есть вопросы, где мы имеем разный подход, но у нас есть и общие точки соприкосновения, то с "Согласием" таких точек очень мало. И мы можем эти вопросы решать каким образом? Депутаты "Согласия" работают в парламенте, есть руководители комиссии, заместители руководителей. Я всегда могу с господином Цилевичем или с господином Агешиным обсуждать вопросы. Но для этого не нужно создавать коалицию. Она невозможна. С "Согласием" коалиции не будет", - уверен Юдин.
Агешин раскритиковал такую позицию.
"Я считаю, что это селекция граждан Латвийской Республики - то, что сейчас мы с вами слышим, - на правильных и неправильных", - заявил депутат.
Юдин с этим не согласился.
"Это не селекция. Есть большинство, которое управляет страной. И надо понимать, что с такими идеологическими установками, как у "Согласия", у них большинства нет и не будет", - сказал он.
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