Звезду фильма "Один дома" обвинили в изнасиловании

45-летнего Рэтрея обвинили в изнасиловании, которое якобы имело место быть в 2017 году в квартире актёра в Манхэттене. Обвинения выдвинула девушка, по имени Лиза Смит. Она сообщила, что на момент инцидента она была знакома с актером около 15 лет и была в дружеских отношениях с ним.

Девушка убеждена, что актёр подсыпал ей наркотики и изнасиловал. Также она утверждает, что из-за препарата, который ей подмешал актёр, она не могла двигаться и у неё не получалось даже открыть глаза. При этом она слышала и чувствовала всё, что происходило.

Напомним, в 2021 году Рэтрей тоже оказался в центре скандала. Его возлюбленная обратилась в полицию и обвинила Рэтрэя в домашнем насилии. По словам девушки, артист избил её и пытался удушить. Актёра тогда задержала полиция, но вскоре отпустила под залог в размере 25 тысяч долларов.

"Узнав, что его обвинили в нападении на кого-то другого, я поняла, что мне нужно сделать всё возможное, чтобы он не причинил вреда ещё большему количеству женщин", - цитирует Смит CNN.

Рэтрей после знаменитой роли в новогодней франшизе "Один дома" снимался во второстепенных ролях в "Сверхъестественном", "Законе и порядке", "Призрачном патруле" и других фильмах и сериалах.