Поэтесса Ольга Батыршина родилась в Москве в 1986 году. С 3 до 4 лет она жила в Йемене с отцом - военным переводчиком. После, до 2011 года, проживала только в России. Впервые в Ригу Ольга приехала в 2012 году, когда ей было 26 лет. Об этом пишет "Чайка".
"Никогда не спит": русская поэтесса посвятила стихотворение Даугавпилсу
"Я полюбила звуки латышской речи, берега Лиелупе, краски Леонидса Ариньша, Валдиса Калнрозе и Эдуарда Калниньша не за что-то конкретное, а просто так, махом. У меня же нет родственников в странах Балтии. Я даже не читала латышской поэзии и до 2012 года ничего не знала о Латвии, кроме скудной общей информации из учебников".
В семье Ольги никто никогда не говорил по-латышски. Она просто приехала учиться в Эстонию, а через год начала ездить в Латвию. "Я полюбила живую, некнижную Ригу по наитию: сильно, сразу, не за что-то, нипочему", - говорит поэтесса.
Кроме Риги она посетила Даугавпилс. Наш город захватил и вдохновил Ольгу. Ему она посвятила стихотворение Never sleeps, или "Никогда не спит". Стихотворение объединило в себе впечатления от города и страны в целом, людей и природы.
Never sleeps
Never sleeps
город Даугавпилс.
Здесь, наверно, решили,
что воду нужно пить с лиц.
Здесь такие красивые люди,
здесь такие черчёные шпили,
Будто кто-то решил направлять в небо оси абсцисс.
Иногда
на Двине корабли.
Просто понаблюдай, как они исчезают в дали.
Да, здесь есть разные "но" и "если",
Но застыть мне на этом же месте,
Если это не самое сильное чувство любви.
Посмотри,
Это письма с фронтов.
Будь уверен, что их был никто отправлять не готов.
Как вы жили и что вы учили,
Что вы ждали и что получили,
Поколение белых и красных латышских стрелков?
Мне опять,
Не спросясь, повезло
Застать эру, где есть этот вот доломитный разлом,
Каменистое русло и скалы
И серебряное Daugava
Хрупким куршским, тягучим земгальским твоим языком.
Может быть,
Мы реке не нужны.
Но зачем-то она позволяет достать глубины.
Билингвальные шутки за триста,
Здесь так дышится и матерится,
И целуется в лица
Сиреневым бризом с Двины!
Здесь так классно идти
Вдоль оси ординат,
Осторожно пиная носком желудей ордена,
И как точку на плоскости встретить,
Как зерно, два сантима из меди
Из немыслимо древней эпохи
лет девять назад.
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