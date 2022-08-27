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"Никогда не спит": русская поэтесса посвятила стихотворение Даугавпилсу

Chayka.lv Виктория Трофимова - Гаике
"Никогда не спит": русская поэтесса посвятила стихотворение Даугавпилсу
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Поэтесса Ольга Батыршина в процессе создания одного из стихотворений
Поэтесса Ольга Батыршина в процессе создания одного из стихотворений Фото: Кася Мельник

Поэтесса Ольга Батыршина родилась в Москве в 1986 году. С 3 до 4 лет она жила в Йемене с отцом - военным переводчиком. После, до 2011 года, проживала только в России. Впервые в Ригу Ольга приехала в 2012 году, когда ей было 26 лет. Об этом пишет "Чайка".

"Я полюбила звуки латышской речи, берега Лиелупе, краски Леонидса Ариньша, Валдиса Калнрозе и Эдуарда Калниньша не за что-то конкретное, а просто так, махом. У меня же нет родственников в странах Балтии. Я даже не читала латышской поэзии и до 2012 года ничего не знала о Латвии, кроме скудной общей информации из учебников".

В семье Ольги никто никогда не говорил по-латышски. Она просто приехала учиться в Эстонию, а через год начала ездить в Латвию. "Я полюбила живую, некнижную Ригу по наитию: сильно, сразу, не за что-то, нипочему", - говорит поэтесса.

Кроме Риги она посетила Даугавпилс. Наш город захватил и вдохновил Ольгу. Ему она посвятила стихотворение Never sleeps, или "Никогда не спит". Стихотворение объединило в себе впечатления от города и страны в целом, людей и природы.

Never sleeps

Never sleeps

город Даугавпилс.

Здесь, наверно, решили,

что воду нужно пить с лиц.

Здесь такие красивые люди,

здесь такие черчёные шпили,

Будто кто-то решил направлять в небо оси абсцисс.

Иногда

на Двине корабли.

Просто понаблюдай, как они исчезают в дали.

Да, здесь есть разные "но" и "если",

Но застыть мне на этом же месте,

Если это не самое сильное чувство любви.

Посмотри,

Это письма с фронтов.

Будь уверен, что их был никто отправлять не готов.

Как вы жили и что вы учили,

Что вы ждали и что получили,

Поколение белых и красных латышских стрелков?

Мне опять,

Не спросясь, повезло

Застать эру, где есть этот вот доломитный разлом,

Каменистое русло и скалы

И серебряное Daugava

Хрупким куршским, тягучим земгальским твоим языком.

Может быть,

Мы реке не нужны.

Но зачем-то она позволяет достать глубины.

Билингвальные шутки за триста,

Здесь так дышится и матерится,

И целуется в лица

Сиреневым бризом с Двины!

Здесь так классно идти

Вдоль оси ординат,

Осторожно пиная носком желудей ордена,

И как точку на плоскости встретить,

Как зерно, два сантима из меди

Из немыслимо древней эпохи

лет девять назад.

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