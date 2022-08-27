"Никогда не спит": русская поэтесса посвятила стихотворение Даугавпилсу

"Я полюбила звуки латышской речи, берега Лиелупе, краски Леонидса Ариньша, Валдиса Калнрозе и Эдуарда Калниньша не за что-то конкретное, а просто так, махом. У меня же нет родственников в странах Балтии. Я даже не читала латышской поэзии и до 2012 года ничего не знала о Латвии, кроме скудной общей информации из учебников".

В семье Ольги никто никогда не говорил по-латышски. Она просто приехала учиться в Эстонию, а через год начала ездить в Латвию. "Я полюбила живую, некнижную Ригу по наитию: сильно, сразу, не за что-то, нипочему", - говорит поэтесса.

Кроме Риги она посетила Даугавпилс. Наш город захватил и вдохновил Ольгу. Ему она посвятила стихотворение Never sleeps, или "Никогда не спит". Стихотворение объединило в себе впечатления от города и страны в целом, людей и природы.

Never sleeps

Never sleeps

город Даугавпилс.

Здесь, наверно, решили,

что воду нужно пить с лиц.

Здесь такие красивые люди,

здесь такие черчёные шпили,