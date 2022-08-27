ФОТО ⟩ Анфиса Чехова рассказала, чем занимается в США

"Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?» Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?" - высказалась Анфиса Чехова.

Она напомнила, что некоторых людей и вовсе невозможно "вытащить" из дома. Анфиса Чехова объяснила, что в США люди не уделяют столько внимания своему внешнему виду, как в России. По словам телеведущей, в Штатах необязательно всегда хорошо выглядеть.

Ранее СМИ сообщили, что Анфиса Чехова переехала в США.