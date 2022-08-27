Популярная телеведущая Анфиса Чехова в своем Instagram заверила, что наслаждается жизнью в США. Она призналась, что ее удивляют вопросы фанатов о том, что можно делать за рубежом.
ФОТО ⟩ Анфиса Чехова рассказала, чем занимается в США
Анфиса Чехова рассказала, чем занимается в США
"Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?» Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?" - высказалась Анфиса Чехова.
Она напомнила, что некоторых людей и вовсе невозможно "вытащить" из дома. Анфиса Чехова объяснила, что в США люди не уделяют столько внимания своему внешнему виду, как в России. По словам телеведущей, в Штатах необязательно всегда хорошо выглядеть.
Ранее СМИ сообщили, что Анфиса Чехова переехала в США.
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