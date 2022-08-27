Фото ⟩ "Давайте поддержим Украину, как мы это умеем": в Таллинне выступила группа "Ляпис Трубецкой"

"Группа будет рада отметить это торжественное событие вместе со своими друзьями: только лучшие, всеми любимые хиты группы "Ляпис Трубецкой", дружественная атмосфера, и, конечно, общение с бессменным лидером группы - Сергеем Михалком", – сообщила группа "Ляпис Трубецкой", организующая в Таллинне концерт в честь Дня независимости Украины.

"Давайте поддержим Украину, как мы это умеем, а также круто проведем время и споем вместе любимые песни!".

Средства собранные с продажи билетов на концерт были направлены на помощь Украине.

"Ляпис Трубецкой" – советская и белорусская панк-рок-группа, названная в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. Группа является лауреатом премий RAMP, "Рок-коронация", "Чартова дюжина", "Степной волк", ZD Awards, Ultra-Music Awards.

Смотрите галерею с концерта группы "Ляпис Трубецкой" в таллиннском Cathouse Concert Hall.

Галерея: концерта группы "Ляпис Трубецкой" в Таллинне