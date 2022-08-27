В Царникаве прошел Праздник миноги

Праздник начнется в 10:00, когда жителям и гостям Адажского края будет предложена обширная развлекательная, культурная и спортивная программа.

Мероприятия в Царникавском парке будут проходить с 11:00. В течение дня и до позднего вечера будут выступать музыканты: Patrisha, Eels Of The 60'ies, Нормундс Рутулис и другие.

Спортивные мероприятия, за исключением спортивного ориентирования, пройдут на Царникавском стадионе. В 10:00 стартует турнир по пляжному волейболу, через час - уличный баскетбол 3х3 и одиночки, а с 12:00 пройдут состязания по жиму лежа. Также можно принять участие в приключении по спортивному ориентированию с 10:00 до 19:00 со стартом и финишем в Царникавском информационном центре.

С 12:00 все желающие смогут осмотреть отреставрированную Царникавскую начальную школу, работы по реконструкции и обновлению которой были завершены весной этого года. В строительстве школы использованы экологически чистые и безопасные для человека материалы, что обеспечивает долговечность в уличных условиях, сохраняя природную текстуру, характерную для древесины.

Древесные материалы также используются во внутренней отделке, лестничных перилах и встроенных шкафах. В ходе строительных работ благоустроена территория вокруг школы - создана детская площадка, благоустроены дорожки, установлены велосипедные стойки, обустроено парковочное место.

С 10:00 до 18:00 около SIA Krupis (ул. Звейниеку, 22) можно будет отведать миногу в трех видах - суп, суши и минога в желе.

Миногой можно полакомиться и в Царникавском парке. Также пройдет конкурс по приготовлению супа из миноги.

Галерея: Праздник миноги в Царникаве в 2018 году