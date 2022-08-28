Фото ⟩ Как Виторган в Юрмале отметил 3-летие дочери

"Как время летит, только родилась и уже 3 года… #малыш #девочки #жизньпрекрасна #кларавиторган #сестра #эммануилвиторган #виторган", - написал Эммануил Виторган под фото в соцсетях.

Эммануил Гедеонович также поделился фрагментами отдыха с пляжа в Юрмале.

Эммануил Виторган Фото: Кадр из видео

Напомним, что Клара родилась, когда ее матери было около 50 лет, а отцу 79 лет. Родители часто выкладывают фото и видео дочери и ревностно защищают её от нападок хейтеров. Напомним, у Эммануила и Ирины двое общих детей: Этель и Клара. Также от предыдущих браков у актера есть сын Максим и дочь Ксения.

Ранее в беседе с RUS TVNET Ирина Виторган сказала: "Действительно, Юрмала родной город для нас и для меня. Для мужа уже стал тоже. Мы столько лет сюда ездим - более 20 лет - каждый год буквально. И не только летом, и зимой бываем, и во все времена...

Ну что говорить? Юрмала - это рай. И к этому городу относятся не только те, кто живет здесь, все приезжие влюбляются в этот город. Хоть однажды кто-то был очарован, полюбил очень город Юрмала".

"До этого я полюбил Ирину, а так как она юрмалчанка, то, естественно, это чувство перешло к Юрмале", - подчеркнул Эммануил Виторган.

Ирина добавила, что у нее была мечта, чтобы их младшие дочери - Этель и Клара - выросли в Юрмале: "Как и мы с сестрой, в этом белом песочке, в прекрасном море. Два года мы не могли приехать. Это была трагедия. Прямо как раз детки появились".