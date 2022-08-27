Видео ⟩ Вайкуле и Бусулис исполнили песни на русском языке на концерте в Каугури

Лайма Вайкуле спела несколько песен на латышском языке, а также порадовала зрителей исполнением легендарных и всеми любимых композиций Раймонда Паулса "Вернисаж" и "Листья желтые" на русском языке.

Видео: Лайма Вайкуле поет на русском языке в Каугури

Интарс Бусулис также исполнил на концерте две песни на русском - "Я тебя рисую" и "Начнем сначала".

Видео: Интарс Бусулис поет на русском языке в Каугури

27 августа в Юрмале прошел традиционный праздник микрорайона Каугури, в рамках которого прошли различные мероприятия - открытие ремесленного рынка, шоу воздушных акробатов, парад барабанщиков, танцевальные номера, развлекательная программа для детей. Вечером на большой сцене выступили латвийские звезды: группа Musiqq, рэпер Озолс, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле. Праздник завершился лазерным шоу.