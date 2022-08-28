Дидрихсоне рассказала, почему показала свои роды тысячам людей

"Было много моментов, которых я раньше не знала. Меня засыпали советами другие мамы - будь к этому готова, будь к этому готова! Тогда я поняла - каждая рожает по-своему. И я поделилась: эй, ты мне говорил, что так будет, а у меня было иначе! Я хотела мотивировать женщин: к родам нельзя подготовиться на сто процентов, но ты должна понимать, что будет с твоим телом. Увидев, как прошли роды у меня, вы хотя бы технически поймете процесс и не будете шокированы, если все пойдет не так, как вы задумали. Потому что я была в шоке от того, что мне чуть ли не пришлось вытолкнуть ребенка, и это была огромная боль.