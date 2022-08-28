Скандальный инфлюенсер и продавец одежды Элина Дидрихсоне месяц назад родила первенца. За ходом ее рождения можно было следить в социальных сетях. Дидрихсоне объясняет журналу Santa, почему она показала тысячам подписчиков один из самых интимных моментов своей жизни.
Дидрихсоне рассказала, почему показала свои роды тысячам людей
У Дидрихсоне 108 000 подписчиков в Instagram, и она достигла этого числа благодаря тому, что показала прогресс своего рождения. Но блогер говорит, что получить новую волну популярности не было ее целью, она хотела мотивировать женщин.
"Было много моментов, которых я раньше не знала. Меня засыпали советами другие мамы - будь к этому готова, будь к этому готова! Тогда я поняла - каждая рожает по-своему. И я поделилась: эй, ты мне говорил, что так будет, а у меня было иначе! Я хотела мотивировать женщин: к родам нельзя подготовиться на сто процентов, но ты должна понимать, что будет с твоим телом. Увидев, как прошли роды у меня, вы хотя бы технически поймете процесс и не будете шокированы, если все пойдет не так, как вы задумали. Потому что я была в шоке от того, что мне чуть ли не пришлось вытолкнуть ребенка, и это была огромная боль.
Я думала, что это будет "десерт". А это оказался самый тяжелый момент.
Делясь своим опытом, я хочу помочь женщине, которой тоже предстоит рожать. Потому что вся информация, которую вы услышите, будет только во благо. Я не суперженщина, мне тоже приходилось ходить с памперсом. Вены тоже болели... У меня были почти всевозможные проблемы, какие только могут быть в женском организме во время беременности", - объясняет Элина, почему она решила сделать рождение своего ребенка публичным событием.
RUS TVNET уже сообщал, что ее первенец родился 12 июля этого года. В своих социальных сетях Дидрихсоне сообщила, что малыша назвали Джейсоном.
Уже на следующий день после родов Дидрихсоне поделилась в соцсетях Instagram и Telegram своими впечатлениями: "Я не знаю, как выдержала. Эту боль невозможно объяснить".
Интимных подробностей о последствиях родов Дидрихсоне тоже не скрывала: "Разрывов нет, но, конечно, у меня довольно жуткий диастаз и грыжа - пупок совсем мокрый. Живот как желе".
Имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей , так и Службы государственных доходов.
Блогер также получила предупреждение за то, что не использовала хештег #reklāma (#реклама) в социальной сети Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени появляются и другие жалобы - например, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Есть претензии и к системе возврата товара.
Дидрихсоне принимала участие в создании политической партии "Латвия на первом месте". Также Дидрихсоне и ее муж являются членами религиозной организации Prieka vēsts и часто появляются на ее мероприятиях.
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