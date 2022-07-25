Пн, 25.07.2022
Мне легко сидеть, потому что у меня есть ты. Тут все иногда грустят и тоскуют. А я, только подкрадывается грусть, начинаю думать о тебе. Алексей Навальный - своей жене Юлии
Алексей Навальный - своей жене Юлии

Дидрихсоне дала сыну необычное имя

Латвийский инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне спустя две недели после родов раскрыла имя своего сына.

В своих социальных сетях Дидрихсоне сообщила, что малыша назвали Джейсон. 

Блогерша также рассказала в своем Telegram, что выбор был сделан между такими именами как Доминик, Кендрик, Брендон и Джереми. 

Как сообщалось, во вторник, 12 июля, Элина Дидрихсоне родила сына.

Женщина отметила, что ребенок появился на свет 12 июля в 20 часов, однако подробностей сообщать не стала. Дидрихсоне рассказала о важном событии в соцсетях, раскрыв детали поездки в больницу. Более подробно о родах она поведала в своем Telegram.

Чтобы уменьшить боли при родах, Элина приняла решение сделать эпидуральную анестезию.

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