Дидрихсоне дала сыну необычное имя

В своих социальных сетях Дидрихсоне сообщила, что малыша назвали Джейсон.

Блогерша также рассказала в своем Telegram, что выбор был сделан между такими именами как Доминик, Кендрик, Брендон и Джереми.

Как сообщалось, во вторник, 12 июля, Элина Дидрихсоне родила сына.

Женщина отметила, что ребенок появился на свет 12 июля в 20 часов, однако подробностей сообщать не стала. Дидрихсоне рассказала о важном событии в соцсетях, раскрыв детали поездки в больницу. Более подробно о родах она поведала в своем Telegram.

Чтобы уменьшить боли при родах, Элина приняла решение сделать эпидуральную анестезию.