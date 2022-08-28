Что обещают "Консервативные", если пройдут в Сейм

На вопрос о приоритетах бюджета на следующий год, если "Консервативные" войдут в правительство после выборов, Борданс ответил, что прежде всего приоритетом партии будет образование. Он отметил, что на образование следует смотреть в контексте разработанного "Консервативными" плана по развитию Латвии, который позволит ей в течение 10 лет войти в число 10 самых развитых стран Европейского союза по уровню жизни.

Лидер "Консервативных" обратил внимание на то, что представитель партии, министр образования и науки Анита Муйжниеце разработала эффективный план развития школ, который предусматривает сотрудничество между государством и местными властями, что позволит повышать зарплаты учителей и создавать оптимальную сеть школ в самоуправлениях.

"Цель состоит в том, чтобы каждый ребенок получил максимально хорошее образование в своем самоуправлении. Вырастить человека и не дать ему хорошего образования сегодня означает оставить его безработным. Если смотреть в перспективе, то через десять лет этот этап завершится, и у нас будет хорошая сеть школ с хорошими зарплатами учителей", - сказал Борданс.

Также, по его словам, необходимо говорить об инвестициях в инфраструктуру. "Этого часто боятся. Неужели мы будем вкладывать деньги в "бетон"? Но без хорошей инфраструктуры страна не может эффективно развиваться", - сказал Борданс, отметив, что там, где есть дороги, есть и экономическое развитие.

Кандидат в премьеры отметил, что представляющий "Консервативных" министр сообщения Талис Линкайтс разработал эффективный план развития дорожной сети, который позволит людям четко планировать, где им жить, потому что, если "есть хорошие дороги, то необязательно жить в Риге, можно жить и в центральной Видземе или где-то еще", - сказал Борданс.

Министр также отметил, что еще одним бюджетным приоритетом партии будут сфера социального обеспечения и поддержка семей.

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