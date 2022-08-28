В Латвии сокращается количество людей, читающих книги

В ходе опроса респондентов спрашивали, сколько книг они прочитали за последние шесть месяцев, и 59,9% ответили, что ни одной.

В 2013 году в ходе такого же опроса 47,1% опрошенных ответили, что не прочитали ни одной книги, в 2016 году - 45%, а в 2019 году - 50,4%.

Согласно данным опроса за этот год, по крайней мере одну книгу за последние полгода прочитали 38,8% респондентов. В 2013 году их доля составляла 50,4%, в 2016 году - 53%, в 2019 году - 48,3%.

Среди 38,8% участников опроса, прочитавших хотя бы одну книгу за последние шесть месяцев, одну книгу прочитали 10,7%, две книги - 9,7%, три или четыре - 7,5%, десять или более - 5%, а 1,7% респондентов не могли назвать точное количество прочитанных книг.

Активнее читали женщины - в среднем 2,2 книги, жители в возрасте от 18 до 24 лет - 1,9 книги, а также жители в возрасте от 64 до 75 лет - 2,4 книги.

Активнее книги читают люди, которые в семье разговаривают на латышском языке - в среднем 1,7 книги. Книги больше читают люди с высшим образованием и умеренно высоким ежемесячным доходом на члена семьи.

Данные опроса показывают, что более активно книги читают жители Латгале - в среднем две книги. Жители Видземе в среднем прочитали 1,8 книги, рижане - 1,5 книги, жители Земгале - 1,4 книги, жители Курземе -1,3 книги за шесть месяцев.

Если рассматривать чтение в контексте рода занятий, то чаще книги читают руководители, домохозяйки, студенты, школьники и пенсионеры. Меньше книг читают специалисты и служащие, индивидуально занятые и рабочие.

В опросе SKDS участвовали 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.