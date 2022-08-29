Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил директор агентства

"Этот день пришел. Миссия МАГАТЭ едет. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", - написал Twitter Гросси.

Он рассказал, что эксперты должны прибыть на Запорожскую АЭС "позднее на этой неделе".

Российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте, но на станции по-прежнему работают сотрудники украинского предприятия "Энергоатом".

В воскресенье оккупированный российскими войсками Энергодар, где находится АЭС, подвергся новым обстрелам, в которых стороны обвиняют друг друга.