Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил директор агентства

rus.tvnet.lv/LETA
Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил директор агентства
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AP/Scanpix

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что отправился с командой на Запорожскую атомную электростанцию, пишет AFP.

"Этот день пришел. Миссия МАГАТЭ едет. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", - написал Twitter Гросси.

Он рассказал, что эксперты должны прибыть на Запорожскую АЭС "позднее на этой неделе".

Российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте, но на станции по-прежнему работают сотрудники украинского предприятия "Энергоатом".

В воскресенье оккупированный российскими войсками Энергодар, где находится АЭС, подвергся новым обстрелам, в которых стороны обвиняют друг друга.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх