Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что отправился с командой на Запорожскую атомную электростанцию, пишет AFP.
Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил директор агентства
Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил директор агентства
"Этот день пришел. Миссия МАГАТЭ едет. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", - написал Twitter Гросси.
Он рассказал, что эксперты должны прибыть на Запорожскую АЭС "позднее на этой неделе".
Российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте, но на станции по-прежнему работают сотрудники украинского предприятия "Энергоатом".
В воскресенье оккупированный российскими войсками Энергодар, где находится АЭС, подвергся новым обстрелам, в которых стороны обвиняют друг друга.
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