На латвийских дорогах выросло количество случаев агрессивной езды, сказал в интервью Латвийскому радио член правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенок.
CSDD: на дорогах Латвии растет число агрессивных водителей
CSDD: на дорогах Латвии растет число агрессивных водителей
По данным Госполиции, в последние годы число водителей, наказанных за агрессивное вождение, резко возросло. В этом году фоторадары также фиксируют гораздо больше случаев превышения допустимой скорости движения.
"Поведение водителей стало более агрессивным", - сказал Аксенок.
Он допускает, что определенную роль в росте агрессивности играют текущие обстоятельства, включая пандемию Covid-19, войну и сложную экономическую ситуацию, связанную с войной.
В то же время Аксенок отметил, что сегодня у полиции гораздо больше возможностей контролировать агрессивных водителей, в том числе используя дроны.
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