CSDD: на дорогах Латвии растет число агрессивных водителей

По данным Госполиции, в последние годы число водителей, наказанных за агрессивное вождение, резко возросло. В этом году фоторадары также фиксируют гораздо больше случаев превышения допустимой скорости движения.

"Поведение водителей стало более агрессивным", - сказал Аксенок.

Он допускает, что определенную роль в росте агрессивности играют текущие обстоятельства, включая пандемию Covid-19, войну и сложную экономическую ситуацию, связанную с войной.

В то же время Аксенок отметил, что сегодня у полиции гораздо больше возможностей контролировать агрессивных водителей, в том числе используя дроны.