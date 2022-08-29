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CSDD: на дорогах Латвии растет число агрессивных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
CSDD: на дорогах Латвии растет число агрессивных водителей
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Фото: Shutterstock

На латвийских дорогах выросло количество случаев агрессивной езды, сказал в интервью Латвийскому радио член правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенок.

По данным Госполиции, в последние годы число водителей, наказанных за агрессивное вождение, резко возросло. В этом году фоторадары также фиксируют гораздо больше случаев превышения допустимой скорости движения.

"Поведение водителей стало более агрессивным", - сказал Аксенок.

Он допускает, что определенную роль в росте агрессивности играют текущие обстоятельства, включая пандемию Covid-19, войну и сложную экономическую ситуацию, связанную с войной.

В то же время Аксенок отметил, что сегодня у полиции гораздо больше возможностей контролировать агрессивных водителей, в том числе используя дроны.

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