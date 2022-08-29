В Риге выступит группа Shortparis

Shortparis - группа, выступающая в качестве современных художников из Санкт-Петербурга, играющая в стилях post-pop, pop-noir, avant-pop, experimental, ощущающая себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленная на поиск самобытных музыкальных и художественных решений.

Родом из Санкт-Петербурга и во главе с харизматичным фронтменом Николаем Комягиным, группа продолжает завоевывать себе репутацию своими ритуальными выступлениями и темной электронной музыкой, в которой "иррациональные, судорожные танцевальные ритмы" сливаются с "пост-панком, экспериментальным шумом и акустическим шансоном", образуя уникальную в своем роде музыкальную эстетику.

Группа Shortparis в Риге будет выступать в рамках европейского тура и на концерте презентует свой новый альбом "Яблонный сад". Архаичное слово "яблоко" в названии "Яблонный сад" используется преднамеренно: альбом представляет собой сплав прошлого и настоящего, поэзии и жесткой формы, политики и лирики, диссонансов и гармоничных общих триад, в то время как его экспрессивная острота обрамлена медленным темпом и почти сентиментальной лирикой.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.