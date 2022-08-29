В море недалеко от Риги за борт упал член экипажа шведского рыболовного судна. Его не нашли

Морские силы проинформировали, что в 12:50 Морской поисково-спасательный координационный центр береговой охраны получил информацию от рыболовного судна Varita о том, что во время ловли рыбы член экипажа упал за борт.

Центр незамедлительно направил корабль береговой охраны Saule на место происшествия, чтобы осуществить поиск и спасение человека. Кроме того, был привлечен корабль Varonis, чтобы суметь обыскать по возможности больший район дрейфа.

Вечером в воскресенье поиски были прекращены, упавшего за борт не нашли.

Служба береговой охраны напоминает, что все люди, которые находятся на воде, должны использовать индивидуальные средства спасения.