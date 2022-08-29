Фото ⟩ В Эстонии на территории Ikea обнаружили 500-килограммовую авиабомбу

23 августа при раскопках была обнаружена 250-килограммовая немецкая авиабомба времен Второй мировой войны, а днем ​​позже еще одна – 500-килограммовая. Саперы благополучно вывезли оба снаряда со строительной площадки совместно с сотрудниками полиции Пыхьяской префектуры, после чего вся территория была еще раз проверена и больше никаких опасных сюрпризов обнаружено не было.

Обнаруженные авиабомбы. Фото: Päästeamet

Таким образом, день открытия магазина 25 августа прошел для посетителей совершенно безопасно. На сегодняшний день бомбы также успешно обезврежены.

По словам Райдо Таальманна, руководителя Пыхьяской саперной группы, единственно правильным решением при обнаружении снарядов было немедленно позвонить по номеру 112. "За последние 15 лет в столице во время строительных и земляных работ были обнаружены различные взрывчатые вещества, но 500-килограммовая авиационная бомба – редкость в Эстонии", – сказал Таальманн.

В Спасательном департаменте напомнили, что взрывчатые вещества бывают самых разных форм и размеров, и оценить их состояние по внешним признакам непросто. Предмет, название или предназначение которого вам неизвестно, может оказаться взрывоопасным.