Экс-президент Эстонии призвал известную газету исправить статью об истории Латвии

Ильвес пишет: "Вы забыли указать на советскую оккупацию в 1940 году *до* нацистской оккупации, когда русские депортировали десятки тысяч и убили и изнасиловали бесчисленное количество жителей.

Жду исправления".

Тоомас Хендрик Ильвес опубликовал еще один твит, в котором говорится, что престижная газета упустила один важный нюанс - пакт между нацистской Германией и Советской Россией о согласии на вторжение войск СССР и массовые репрессии в 1940 году, вместо этого указав, что советская власть в Латвии была установлена позже.

.@nytimes. You forgot the Soviet occupation in 1940 *before* the Nazi occupation, when the Russians deported of tens of thousands and the murdered and raped countless others



I expect a correction.



Toomas Hendrik Ilves

president of Estonia 2006-16@ATHigginsNYT @StevenErlanger https://t.co/M0haBYVuSu — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 29, 2022

RUS TVNET уже сообщал, что 25 августа в парке Победы окончательно был повален крупнейший в Латвии и Балтии памятник советских времен. Он упал в пруд в 16:43 спустя почти семь часов работы. Собравшиеся наблюдатели встретили падение обелиска овациями.

Галерея: Демонтаж памятника в Пардаугаве