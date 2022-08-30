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Экс-президент Эстонии призвал известную газету исправить статью об истории Латвии

rus.tvnet.lv
Экс-президент Эстонии призвал известную газету исправить статью об истории Латвии
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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес Фото: AFP/SCANPIX

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter призывает известную газету The New York Times внести исправления в публикацию об истории Латвии.

Ильвес пишет: "Вы забыли указать на советскую оккупацию в 1940 году *до* нацистской оккупации, когда русские депортировали десятки тысяч и убили и изнасиловали бесчисленное количество жителей.

Жду исправления".

Тоомас Хендрик Ильвес опубликовал еще один твит, в котором говорится, что престижная газета упустила один важный нюанс - пакт между нацистской Германией и Советской Россией о согласии на вторжение войск СССР и массовые репрессии в 1940 году, вместо этого указав, что советская власть в Латвии была установлена позже.

RUS TVNET уже сообщал, что 25 августа в парке Победы окончательно был повален крупнейший в Латвии и Балтии памятник советских времен. Он упал в пруд в 16:43 спустя почти семь часов работы. Собравшиеся наблюдатели встретили падение обелиска овациями.

Галерея: Демонтаж памятника в Пардаугаве

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