VUGD предупреждает о сильных ливнях в центральных и восточных регионах Латвии

Дожди и грозы продолжатся до вечера.

Предупреждение действительно с 12:00 до 21:00 30.08.2022.

VUGD предупреждает, что имущество и транспортная инфраструктура могут быть затоплены. Возможны нарушения электро- и водоснабжения и телекоммуникационной связи. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться эвакуация. Из-за ухудшения видимости и аквапланирования возможны опасные условия движения на дороге.

Уже сообщалось, что во вторник, 30 августа, в Латвии пройдут дожди, местами продолжительные и сильные, и больше всего осадков будет в Видземе, прогнозируют синоптики.

С вечера понедельника до 5 часов утра вторника количество осадков в Салдусе и Руйиене достигло 41-42 миллиметров, или 52-53% месячной нормы, а в Колке - 49 миллиметров, или 60%.

Местами - преимущественно в восточной части страны - ожидаются грозы. Во второй половине дня в Курземе уже выглянет солнце.

Северный ветер местами усилится порывами до 13-18 метров в секунду, в Латгале до полудня ожидается слабый западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +14...+20 градусов, в Латгале - до +22 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный и дождливый день, возможен сильный дождь. Вечером скорость северного ветра порывами будет достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +16...+18 градусов.