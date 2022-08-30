Призывают оценить высказывания Бузаева о "расширении целей спецоперации"

На заседании от 24 августа Рижская дума принимала решение о демонтаже посвященного советской армии памятника на Румбуле. Как свидетельствует стенограмма заседания, Бузаев призывал не уничтожать памятник, а переместить его в находящееся неподалеку памятное место жертвам холокоста.

Во время своей речи Бузаев назвал законы Латвии нацистскими. "Даже наши в остальном полностью нацистские законы не предусматривают снос памятников на могилах", - сказал Бузаев.

По словам политика, такие шаги провоцируют Кремль на "расширение круга целей спецоперации".

Юревицс подтвердил, что подал такое заявление, пояснив, что сказанное Бузаевом на заседании стало причиной его эмоционального призыва "к представителям Латвийского союза ватников не угрожать". Эти высказывания Бузаева он воспринял как угрозу Латвийскому государству и посчитал необходимым на них указать.

Напомним, во время выступления он назвал Русский союз Латвии "союзом ватников", после чего последовала острая и эмоциональная реакция руководителя парламентской фракции РСЛ Мирослава Митрофанова. Митрофанов на заседании кричал, чтобы Юревицс закрыл рот.

Депутат Юревицс призвал VDD оценить, не усматривается ли в словах Бузаева угрозы российской военной агрессии по отношению к Латвии, а также не усматривается ли в них преступных деяний, предусмотренных статьей 74.1 Уголовного закона. Эта статья предусматривает ответственность за оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военных преступлений.

Как известно, Рижская дума доверила демонтаж памятника на Румбуле Рижскому агентству памятников.