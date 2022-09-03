Латвийский Робин Гуд, сердцеед, щедрый любовник, грабитель и детоубийца, король вечеринок, тихий, прилежный работник, человек, который в одиночку ограбил поезд и шесть лет скрывался у всех на глазах. Все это об Ансисе Каупенсе - неуловимом грабителе с большой дороги, которого за 19 убийств и 30 ограблений повесили майской ночью 1927 года. Несмотря на то, что преступный путь Каупенса подробно изучен, в его биографии есть белые пятна. Малоизвестные факты о жизни Каупенса раскрывают историк Алвилс Зауэрс и взгляд на прессу того времени.