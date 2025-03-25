Фото Жители Латвии могли наблюдать частичное солнечное затмение

Его можно считать малым затмением, поскольку на пике была закрыта лишь пятая часть солнечного диска.

В Риге затмение началось в 12:52, а максимальная фаза наступила в 13:35 - было закрыто 22% диаметра Солнца. Закончилось затмение в столице в 14:18. В других частях Латвии время и максимальная фаза немного отличались, двигаясь с юго-востока на северо-запад. В Краславе фаза составила 17%, а в Вентспилсе - 25%.

Фото, которое предоставил TVNET читатель, было сделано во время максимальной фазы затмения в Ропажском крае.

Солнечное затмение, 29 марта 2025 года Фото: TVNET

В Латвии частичные солнечные затмения происходят с периодичностью от двух до шести лет. Предыдущее частичное солнечное затмение в Латвии было видно 10 июня 2021 года, а 25 октября 2022 года частичное солнечное затмение не удалось наблюдать в большинстве регионов страны из-за неблагоприятных погодных условий.