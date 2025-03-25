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Фото Жители Латвии могли наблюдать частичное солнечное затмение

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Обновлено 29 марта 2025, 15:07
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Солнечное затмение, 29 марта 2025 года
Солнечное затмение, 29 марта 2025 года Фото: TVNET

В субботу, 29 марта, на всей территории Латвии можно было наблюдать за частичным солнечным затмением, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе (ЛАО). Читатель TVNET предоставил фото этого явления.

Его можно считать малым затмением, поскольку на пике была закрыта лишь пятая часть солнечного диска.

В Риге затмение началось в 12:52, а максимальная фаза наступила в 13:35 - было закрыто 22% диаметра Солнца. Закончилось затмение в столице в 14:18. В других частях Латвии время и максимальная фаза немного отличались, двигаясь с юго-востока на северо-запад. В Краславе фаза составила 17%, а в Вентспилсе - 25%.

Фото, которое предоставил TVNET читатель, было сделано во время максимальной фазы затмения в Ропажском крае.

Солнечное затмение, 29 марта 2025 года
Солнечное затмение, 29 марта 2025 года Фото: TVNET

В Латвии частичные солнечные затмения происходят с периодичностью от двух до шести лет. Предыдущее частичное солнечное затмение в Латвии было видно 10 июня 2021 года, а 25 октября 2022 года частичное солнечное затмение не удалось наблюдать в большинстве регионов страны из-за неблагоприятных погодных условий.

Следующее частичное солнечное затмение в Латвии произойдет 12 августа 2026 года. Полностью его можно будет наблюдать в Испании и Северной Атлантике. Полное солнечное затмение в каком-либо конкретном географическом месте - явление редкое. В Латвии последнее было в 1954 году, а следующее произойдет только в 2142 году.

Латвийское астрономическое общество отмечает, что интересны также кольцеобразные солнечные затмения. В Латвии такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.

Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично покрывает солнечный диск. В случае полного затемнения на несколько минут наступает темнота, а в случае частичного - в зависимости от фазы - Солнце выглядит как круг с выемкой.

Публичные наблюдения за солнечным затмением проходили в Риге в Доме наук Латвийского университета на улице Елгавас, 3. Латвийское астрономическое общество также приглашало людей наблюдать за затмением индивидуально и делиться своими наблюдениями в социальных сетях, ставя хэштег #saulesaptumsums.

ЛАО напоминает, что нельзя смотреть на солнце невооруженным глазом или через бинокль или телескоп без специального фильтра, так как это может привести к повреждению зрения. Для наблюдений необходимо использовать чрезвычайно плотный фильтрующий материал. Обычные солнцезащитные очки, компакт-диски или дискеты для этой цели не подходят. Самый безопасный метод - проецировать изображение солнца на экран.

Латвийское астрономическое общество объединяет профессионалов и любителей астрономии, популяризируя эту науку.

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