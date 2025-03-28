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Фото, видео Полз в противоположную от моря сторону: в Вецаки два студента помогли тюлененку

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Фото статьи
Фото: Фото очевидца TVNET

26 марта двое студентов в Вецаки наткнулись на тюлененка, который полз по дороге почти в полутора километрах от пляжа. Молодые люди решили помочь бедняге, и развернулась целая спасательная операция...

"Мы решили погулять по пляжу. Зашли в магазин на проспекте Вецакю. Выходим и идем по асфальтированной дороге в сторону моря. Я вижу далеко лежит что-то бело-серого цвета на дороге. Ну, я решил, что это какой-то мусор. Может быть, пакет. Приблизившись, мы увидели, что это маленький тюлень", - вспоминает один из парней.

Видео: Тюлень в Вецаки

А после началась целая операция по спасению малыша...

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