Фото, видео Полз в противоположную от моря сторону: в Вецаки два студента помогли тюлененку

"Мы решили погулять по пляжу. Зашли в магазин на проспекте Вецакю. Выходим и идем по асфальтированной дороге в сторону моря. Я вижу далеко лежит что-то бело-серого цвета на дороге. Ну, я решил, что это какой-то мусор. Может быть, пакет. Приблизившись, мы увидели, что это маленький тюлень", - вспоминает один из парней.