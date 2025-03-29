Видео "Действительно большое событие". Беркут впервые за пять лет снес яйцо в искусственном гнезде

Спилве и беркут-самец Грислис по очереди ухаживают за ним.

Гнездование беркутов перед камерой предприятия Latvijas Valsts mežu (LVM) происходит всего второй раз за 15 сезонов и первый раз за последние пять лет.

"Это действительно большое событие. У нас не так много беркутов, это один из самых редких видов хищников в Латвии. Это во-первых. А во-вторых - очень сложно обеспечить прямую трансляцию из гнезда беркута, потому что беркуты гнездятся глубоко в болоте", - говорит эксперт по окружающей среде LVM и орнитолог Угис Бергманис.

По оценкам орнитологов, в Латвии насчитывается всего несколько десятков этих птиц, но гнездятся только восемь-десять пар.

Следует отметить, что откладывание яйца не гарантирует успешного гнездования. Это будет зависеть от многих факторов.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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