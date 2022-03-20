Направляясь по улице Таллинас в сторону улицы Миера, скажем, на почту или наоборот - в сторону улицы Кр. Барона, нельзя не заметить ветхий, полуразрушенный, затхлый, но очень интересный, необычный и аристократически старинный дом. Вход в подъезд украшает характерный для югендстиля элемент - пасть дракона, а дверь напоминает карету Золушки. Этот дом - ошибка молодости архитектора Эйжена Лаубе - дом Дракона, или доходный дом Каминтиуса. Сейчас он превратился в развалины категории В.

Архитектор Эйжен Лаубе определенно преувеличил, заявив, что спроектированный им дом на улице Таллинас, 23, был ошибкой его молодости. Если бы у всех у нас были такие ошибки молодости, мы бы жили в мире с чудесными и яркими домами. Его "ошибку" я заметил давно, потому что часто ходил по улице Таллинас. Проходя мимо, я думал: "Как ужасно запущено это произведение искусства. Развалина, честное слово". Правда, видно, что когда-то этот дом был особенным, возможно, слишком прогрессивным для более консервативных умов того времени. Как Замок света. Как некоторые ныли, когда его строили. Как же некрасиво. Зачем нам это нужно? Вот Дом печати - это аккуратное и добротное здание, а вот Замок света - какой-то абсурд. Сейчас, конечно, привыкли, успокоились. Кстати, не побывавшие до сих пор в Замке света знают вообще, что такое "книга"?