В летний сезон из Рижского аэропорта будут доступны почти 100 прямых направлений

В аэропорту также отмечают, что на нескольких важных маршрутах этим летом авиакомпании существенно увеличат количество рейсов.

В предстоящем летнем сезоне существенно больше полетов и на 50% больше посадочных мест по маршруту Рига-Варшава предложит LOT Polish Airlines, а в полетах между Ригой и Хитроу - British Airways.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic до трех раз в день увеличит частоту полетов в Амстердам. С нынешних семи рейсов в неделю до 13 рейсов в неделю вырастет частота полетов между Ригой и Тампере. Кроме того, airBaltic увеличит частоту полетов и в Таллин, Порту, Аликанте, Стокгольм, Стамбул и другие пункты назначения, а также откроет чартерные рейсы в новый пункт назначения - Ламецию-Терме в Италии.

По сравнению с прошлым летом существенно увеличит частоту полетов и количество посадочных мест на маршруте в Хельсинки Finnair: частота полетов в неделю вырастет на пятую часть, а количество посадочных мест - почти на две пятых.