Говорим о фильмах, которые БЕСЯТ. И не только из-за своего качества

Хорошие фильмы - это, конечно, хорошо, но как быть с плохими? Между прочим, и там есть своя градация! Есть кино, которое вымораживает зрителей своим низким качеством. Есть то, что раздражает подлым посылом или неуважением к мыслящему зрителю. А есть то, которое все это объединяет - о нем и поговорим!

Андрей и Артем отправились по волнам прошлого, чтобы вспомнить, какое кино вызвало у них больше всего раздражения и "фейспалмов". Не будем говорить, что это будут за фильмы, хотя это российская спортивная драма о достижениях СССР и американская комедия из 80-х, продолжение которой недавно вышло. Держитесь, ведущие в этом выпуске особенно свирепы!

А вы когда-нибудь злились на киношников из-за подобных проблем? Пишите в комментариях, какие фильмы выбесили вас больше всего и почему! Уверены, нам будет что обсудить.