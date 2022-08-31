Немецкую компанию обвиняют в поставках сырья для "Новичка"

По данным властей Германии и немецких СМИ, считается, что Riol Chemie более 30 раз поставляла в Россию ядохимикаты и лабораторные материалы за последние три с половиной года. При этом у Riol Chemie не было соответствующих разрешений на такие поставки.

Вещества, поставляемые Riol Chemie, были закуплены компанией "Химмед", торгующей лабораторным оборудованием и реагентами, а также средствами для защиты от радиации.

По имеющейся информации, в 2016 году "Химмед" начал выполнять заказы Службы криминалистики ФСБ России.

Эту службу обвиняют в отравлении российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова.

Немецким журналистам удалось выяснить, что бывший директор Riol Chemie ранее также был совладельцем дочерней компании "Химмед".

В марте 2021 года "Химмед" и Riol Chemie попали под санкции США в связи с отравлением Навального.

Власти США считали, что эти компании могли участвовать в создании химического оружия.