В Риге с новой силой развернулись работы демонтажем памятника в парке Победы. На этой неделе рабочие приступили к сносу обширных технических помещений, сообщает программа Panorāma Латвийского телевидения.
Видео ⟩ При сносе технических помещений памятника в парке Победы были найдены велосипеды и телефоны
"Технические помещения разбираются, они достаточно большие, потолки толстые, работы минимум на неделю. К строителям поступает дополнительное оборудование и ресурсы. Затем готовится место, где все будет раскрошено", - сообщил исполнительный директор города Риги Янис Ланге.
"Строители доставали все, начиная с велосипедов, заканчивая телефонами. Рыбки отправились в зоопарк. Сам бассейн тоже придется демонтировать, над ним сейчас работают", - подытожил Ланге.
Также строители работают возле широкого бассейна. Полиция, которая до сих пор охраняет огромную территорию, продолжает свою работу, но после сноса обелиска памятника Пардаугаве инцидентов стало меньше.
Галерея: демонтаж памятника в парке Победы
Днем в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.
После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено и к руинам памятника невозможно подойти.
Активные работы по демонтажу памятника начались с понедельника, 22 августа. Снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.
Видео: репортаж программы Panorāma Латвийского телевидения на латышском языке
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