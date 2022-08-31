Видео ⟩ При сносе технических помещений памятника в парке Победы были найдены велосипеды и телефоны

"Технические помещения разбираются, они достаточно большие, потолки толстые, работы минимум на неделю. К строителям поступает дополнительное оборудование и ресурсы. Затем готовится место, где все будет раскрошено", - сообщил исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

"Строители доставали все, начиная с велосипедов, заканчивая телефонами. Рыбки отправились в зоопарк. Сам бассейн тоже придется демонтировать, над ним сейчас работают", - подытожил Ланге.

Также строители работают возле широкого бассейна. Полиция, которая до сих пор охраняет огромную территорию, продолжает свою работу, но после сноса обелиска памятника Пардаугаве инцидентов стало меньше.

Галерея: демонтаж памятника в парке Победы

Днем в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.

После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено и к руинам памятника невозможно подойти.

Активные работы по демонтажу памятника начались с понедельника, 22 августа. Снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.

Видео: репортаж программы Panorāma Латвийского телевидения на латышском языке