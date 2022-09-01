Глава совета директоров "Лукойла" выпал из окна больницы и погиб

67-летний Маганов лечился в Центральной клинической больнице в Москве - в отделении, которое находится на шестом этаже.

"Интерфакс" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что Маганов погиб, выпав из окна.

Более подробная информация об обстоятельствах произошедшего пока недоступна.

В "Лукойл" сообщили, что Маганов "ушел из жизни после тяжелой болезни".

Равиль Маганов работал в совете директоров "Лукойла" с 1993 года. В 2020 году он стал председателем совета. С 2006 года он также выполнял обязанности вице-президента "Лукойла".

В начале марта "Лукойл" публично призвал прекратить начатую Россией войну в Украине.

Напомним, в этом году в Подмосковье был найден мертвым другой бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин. СМИ писали, что перед смертью он проходил "шаманский ритуал", находясь под воздействием спиртного и наркотиков.