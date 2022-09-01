Видео ⟩ Путин не придет на похороны Михаила Горбачева. Он простился с ним в больнице

Песков рассказал, что Путин заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград. По словам пресс-секретаря, президент не примет участия в похоронах Горбачева.

"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня!, - цитирует Пескова "Интерфакс".

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Песков также сообщил, как пройдет церемония прощания с президентом СССР:

"Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон".

Уже сообщалось, что вечером во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.