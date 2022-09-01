Суд в Украине впервые конфисковал активы российского миллиардера - Владимира Евтушенкова

Конфискация может быть применена только в период военного положения при условии, что на имущество физического или юридического лица, попавшего под санкции, наложен арест. Решение о блокировании активов Евтушенкова было введено в действие указом Зеленского от 24 мая. Решение суда о конфискации еще предстоит подтвердить апелляционной палате, прежде чем имущество окончательно перейдет в доход государства.

За что?

У Евтушенкова в Украине есть несколько компаний, владеющих недвижимостью - в основном, в Запорожье, комментирует "LIGA.Бизнес". У него конфискованы 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тысяч квадратных метров и доли в пяти украинских предприятиях, где он владел пакетами акций от 35% до 60%.

Суд принял во внимание, что в России компании Евтушенкова, в числе прочего, выпускают дроны и радиолокационные станции, которые используются на войне против Украины. Концерн "РТИ Системы" Евтушенкова производит и поставляет минобороны России РЛС "Воронеж", предназначенные для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов, уточняет "LIGA.Бизнес".

"Судом установлена связь между деятельностью ответчика как конечного бенефициарного владельца ряда юридических лиц, занимающихся изготовлением беспилотных летательных аппаратов для российской армии и фактом использования БПЛА в ходе российской вооруженной агрессии против Украины", - сказано в сообщении суда.