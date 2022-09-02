В возрасте 32 лет умерла актриса Чарлби Дин (Charlbi Dean), звезда фильма "Треугольник печали", который получил Золотую пальмовую ветвь на 75-м Каннском кинофестивале в 2022 году, пишет Spletnik.ru со ссылкой на Deadline.
Умерла кинозвезда, победившая в Каннах. Ей было 32 года
Умерла кинозвезда, победившая в Каннах. Ей было 32 года
По информации СМИ, Чарлби Дин скончалась от внезапной болезни в больнице в Нью-Йорке.
Для актрисы роль в фильме Рубена Остлунда "Треугольник печали" стала самой заметной работой в большом кино. Она также снималась в сериале "Спад" и экранизации комиксов DC "Черная молния".
Чарлби Дин родилась в Кейптауне. С шести лет она начала работать моделью. После ее заметили агенты, она много снималась, поэтому обучалась на дому. Затем девушка брала уроки актерского мастерства в театральном училище.
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