Умерла кинозвезда, победившая в Каннах. Ей было 32 года

По информации СМИ, Чарлби Дин скончалась от внезапной болезни в больнице в Нью-Йорке.

Для актрисы роль в фильме Рубена Остлунда "Треугольник печали" стала самой заметной работой в большом кино. Она также снималась в сериале "Спад" и экранизации комиксов DC "Черная молния".

Чарлби Дин родилась в Кейптауне. С шести лет она начала работать моделью. После ее заметили агенты, она много снималась, поэтому обучалась на дому. Затем девушка брала уроки актерского мастерства в театральном училище.