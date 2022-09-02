Видео ⟩ Муцениеце рассказала об отношениях с экс-свекровью

Агата Муцениеце сейчас находится в Латвии и делится в соцсетях моментами своего пребыванием в нашей стране. Параллельно вышел новый выпуск ее влога на YouTube. В нем она подчеркнула, что даже после развода с Павлом Прилучным ей удалось сохранить теплые отношения с его мамой.

"Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю", - призналась Агата.

Кстати, в Сети есть фото со свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян. На них молодожены запечатлены с родителями. Любовь Юрьевна приехала поддержать сына и нежно держала невестку за руку.

Во время торжества отец актрисы Аршак Робертович сам отвел наследницу к алтарю, а затем вернулся к супруге Гаянэ. Напомним, папа Прилучного умер, когда тому было 13 лет. Валерий Дэль был боксером, пишет StarHit.ru. Любовь Прилучная не дает интервью. Раньше она говорила, что у сына тяжелый характер. Ей много помогали старшие дети - Сергей и Елена.

Напомним, в мае 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе спустя 10 лет брака. Пара вместе воспитывала двоих детей - дочь Мию и сына Тимофея. Позднее Прилучный встречался с актрисой Мирославой Карпович, известной по сериалу "Папины дочки". Эти отношения закончились в начале 2022 года. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа. В Сеть попали фото с праздничного торжества.

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