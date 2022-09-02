Новая серия iPhone 14, скорее всего, будет анонсирована на мероприятии Apple в следующую среду, 7 сентября. По данным CNN, самый большой вопрос заключается в том, сколько денег придется заплатить за новые устройства.
Apple может анонсировать новую серию iPhone: рост цен неизбежен
Компания Apple может гордиться лояльными покупателями. Однако экономическая ситуация и прогнозы не внушают оптимизма, так что это может быть трудным временем для привлечения потребителей к покупке новых телефонов. Аналитики отмечают, что инфляция не обошла стороной и Apple - запчасти и транспортировка, связанные с iPhone, уже подорожали.
"Я думаю, что Apple будет вынуждена поднять цены. Однако на этот раз компания сделает все возможное, чтобы рост цен был как можно меньшим", - говорит Бен Вуд, аналитик компании маркетинговых исследований CCS Insight.
Экономическая ситуация коснулась и Apple - учитывая, что начало сентября всегда является временем анонса новых моделей iPhone, на этот раз компании приходится считаться с проблемами логистики, связанными с Китаем. Существует политика нулевого ковида, которая эффективно душит экономику страны, и финансовые показатели компании в прошлом месяце также не были обнадеживающими.
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что "нет очевидных доказательств того, что макроэкономическая ситуация могла повлиять на продажи iPhone". Кук добавил, что потребители по-прежнему считают iPhone "золотым стандартом для смартфонов".
По мере приближения анонса новой серии iPhone появились несколько прогнозов о том, сколько могут стоить последние модели.
Мин-Чи Куо, влиятельный аналитик Apple в Азии, ранее предсказывал, что серия iPhone 14 может быть в среднем на 15% дороже, чем серия iPhone 13. Например, стандартный iPhone 13 стоит от 799 долларов, а iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов.
Аналитики Wedbush Securities предсказали, что самые дорогие модели могут стать дороже на 100 долларов.
"Вполне вероятно, что цена на модели iPhone 14 Pro/Pro Max вырастет на 100 долларов с учетом стоимости деталей, а также некоторых новых функций", - считают аналитики. Ожидается, что новые модели будут иметь более продвинутые камеры, что также может способствовать росту цен.
Wedbush прогнозирует, что спрос на новые iPhone будет очень высоким, поскольку более 240 миллионов пользователей iPhone (из примерно одного миллиарда) во всем мире не меняли телефоны более трех лет. Не забыты и лояльные потребители, которые каждый год ждут новых моделей.
Ожидается, что мероприятие Apple состоится 7 сентября, но больше информации о том, что именно будет происходить на этом мероприятии, нет.
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