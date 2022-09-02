Apple может анонсировать новую серию iPhone: рост цен неизбежен

По мере приближения анонса новой серии iPhone появились несколько прогнозов о том, сколько могут стоить последние модели.

Мин-Чи Куо, влиятельный аналитик Apple в Азии, ранее предсказывал, что серия iPhone 14 может быть в среднем на 15% дороже, чем серия iPhone 13. Например, стандартный iPhone 13 стоит от 799 долларов, а iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов.

Аналитики Wedbush Securities предсказали, что самые дорогие модели могут стать дороже на 100 долларов.

"Вполне вероятно, что цена на модели iPhone 14 Pro/Pro Max вырастет на 100 долларов с учетом стоимости деталей, а также некоторых новых функций", - считают аналитики. Ожидается, что новые модели будут иметь более продвинутые камеры, что также может способствовать росту цен.

Wedbush прогнозирует, что спрос на новые iPhone будет очень высоким, поскольку более 240 миллионов пользователей iPhone (из примерно одного миллиарда) во всем мире не меняли телефоны более трех лет. Не забыты и лояльные потребители, которые каждый год ждут новых моделей.

Ожидается, что мероприятие Apple состоится 7 сентября, но больше информации о том, что именно будет происходить на этом мероприятии, нет.