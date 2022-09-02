Только что в Digital Art House состоялся закрытый показ выставки одного из самых известных генеративных артистов в мире - Shvembldr (Илья Борисов). Гостям закрытого показа было представлено более 30 генеративных произведений искусства, которые можно будет создавать в режиме реального времени, став, таким образом, соавтором произведения. Мероприятие посетили блогеры и знаменитости, в том числе певица Лиене Шомасе, стилист Лиене Стурайне, дрэг-квин Андрей Чистяков, гурмэ Бригита Дамбе, блогеры Элина Пакалне и Эмилия Сама и другие.
Прошла презентация выставки скандально известного Shvembldr
Выставка NFT-искусства с такой концепцией проходит впервые в мире.
"Я очень рад возможности представить уникальную для мира выставку FLEETING INFINITY by SHVEMBLDR на такой площадке, как Digital Art House", - комментирует автор почти четырех тысяч произведений, стоимость которых на вторичном рынке превышает 20 миллионов долларов.
Один из самых востребованных творцов NFT-искусства, скрывающийся под псевдонимом Shvembldr, счета которого были арестованы латвийской полицией, на самом деле рижанин, поэтому открытие этой выставки несет для него особое значение:
"Практически с самого начала моей карьеры генеративного артиста я думал о формате выставки, в котором гость сможет стать непосредственным участником создания картины. Я рад, что у меня появилась возможность сделать это в родном городе!".
Специально для выставки, доступной теперь всем жителям и гостям столицы, Shvembldr создал 45 изображений. Эти произведения специально адаптированы для площадки Digital Art House, позволяя во время выставки использовать для демонстрации четыре экрана, создающих атмосферу бесконечности. Каждый из гостей мероприятия сможет приложить руку к созданию картины прямо во время закрытого показа, нажав на кнопку в зале и запустив, таким образом, код, созданный художником.
По словам Ильи, генеративное искусство - это уникальный симбиоз творчества и современных технологий. Художник создает алгоритм, производящий бесконечное количество уникальных изображений с набором случайных параметров, но при этом обладающих единым концептом. Результат может быть статичным, подвижным, 3D или даже виртуальным, но самое главное, что каждое из изображений - уникально и не имеет аналогов. Владелец Digital Art House Роман Морозов добавляет: "Это первая в мире выставка в таком формате, и мы невероятно рады поработать с Ильей и вместе создать поистине магическую атмосферу для посетителей нашего центра".
Широкой публике выставка FLEETING INFINITY by SHVEMBLDR будет доступна с 01.09.2022 по 15.10.2022.
Галерея: FLEETING INFINITY by SHVEMBLDR
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