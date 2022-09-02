Прошла презентация выставки скандально известного Shvembldr

По словам Ильи, генеративное искусство - это уникальный симбиоз творчества и современных технологий. Художник создает алгоритм, производящий бесконечное количество уникальных изображений с набором случайных параметров, но при этом обладающих единым концептом. Результат может быть статичным, подвижным, 3D или даже виртуальным, но самое главное, что каждое из изображений - уникально и не имеет аналогов. Владелец Digital Art House Роман Морозов добавляет: "Это первая в мире выставка в таком формате, и мы невероятно рады поработать с Ильей и вместе создать поистине магическую атмосферу для посетителей нашего центра".