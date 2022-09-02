Фото ⟩ Украинский блогер София Стужук перебралась в шикарный особняк в Риге

В Instagram-сторис Стужук поделилась несколькими кадрами, на которых она хвастается своим новым домом в латвийской столице. Напомним, раньше блогер жила в Юрмале.

В двухэтажном доме продуман каждый нюанс. В нем просторная гостиная, совмещенная с кухней, посреди комнаты - качели. В доме есть большая терраса - как наверху, так и внизу. У каждого ребенка тоже своя комната, гигантская кровать в спальне. Также есть сауна, просторная ванная комната с джакузи, отдельная прачечная, большой гараж, красивый двор. Со всем этим Соня Стужук познакомила своих фолловеров.

Фото: Instagram/ sofia_stuzhuk

Фото: Instagram/ sofia_stuzhuk

"Я посчитала, что с 2014 года, с тех пор, как я переехала в Киев из Крыма, я переезжала 10 раз. Честно? Была бы одна - ваще пофигу! Каталась бы по миру. Летала, путешествовала, ни к какому бы месту не привязывалась.

Но когда большая семья, когда детки… Блин, ну нужна стабильность какая-то. Казалось бы, я организовала ее себе 2 года назад, купив дом в Киеве. Но не тут то было", - написала Софья.