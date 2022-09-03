Видео ⟩ "Третье сентября" теперь звучит иначе! Шуфутинский и Крид выпустили новую версию

Егор Крид И Михаил Шуфутинский выпустил своеобразное переосмысление одноименного хита.

В нем также рассказывается история любви, которая закончилась 3 сентября. Рэпер также делает отсылку к главному хиту группы Marselle "Москва" и вспоминает день, когда произошло расставание: "Я календарь переверну, и там снова третье сентября".

Известно, что Михаил Шуфутинский специально для этого фита перезаписал ставший легендарным припев. Известные строчки он исполнил под мелодичный рэп-бит с элементами шансона.

Напомним, что легендарная песня "Третье сентября" в 2023 году отмечает свое тридцатилетие. Композиция появилась в 1993 году: текст написал Игорь Николаев, музыку - Игорь Крутой. А в начале десятых началась ее новая жизнь, когда в Сети опубликовали мем с изображением американского хип-хопера Рика Росса и строчками из шлягера Михаила Шуфутинского: "Я календарь переверну, и снова третье сентября".

"Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится. Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, еще что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это все насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже 4 сентября, а четвертого уже легче", – говорит Михаил Шуфутинский.