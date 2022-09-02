В Зиепниеккалнсе мужчина, возможно, убил свою жену, после чего покончил с собой

В рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в четверг, 1 сентября, в квартире была найдена мертвая женщина с признаками насильственной смерти. Муж женщины, который, возможно, виновен в ее смерти, выпрыгнул с балкона и погиб, сообщает агентство LETA.