В рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в четверг, 1 сентября, в квартире была найдена мертвая женщина с признаками насильственной смерти. Муж женщины, который, возможно, виновен в ее смерти, выпрыгнул с балкона и погиб, сообщает агентство LETA.
В Зиепниеккалнсе мужчина, возможно, убил свою жену, после чего покончил с собой
В Зиепниеккалнсе мужчина, возможно, убил свою жену, после чего покончил с собой
По информации Госполиции, 1 сентября в 21 час оперативные службы получили вызов от очевидца в Зиепниеккалнс, где мужчина собирался выпрыгнуть с балкона. Прибывшие на место происшествия оперативные службы констатировали, что двери квартиры закрыты, поэтому приняли решение их взломать.
В квартире была найдена мертвая женщина с признаками насильственной смерти, а мужчина выпрыгнул с балкона и погиб.
По имеющейся в распоряжении полиции информации, он был мужем погибшей женщины и, возможно, убил супругу.
Начат уголовный процесс по факту убийства, ведется следствие.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова